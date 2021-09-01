ماجد المصرى عن عودة المخرج خالد يوسف: «وحشتنا ياكبير وشرف الشغل معاك»

أعلن المخرج خالد يوسف عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى عودته إلى مصر بعد غياب لفترة طويلة، وذلك بعد الأزمات الأخيرة التى تعرض فيما يعرف «أزمة التسريبات»، وفى سطور تقدم «الوطن»، تفاصيل عودة المخرج خالد يوسف.

عودة المخرج خالد يوسف بعمل فنى

عودة المخرج خالد يوسف مجددا ستكون من خلال عمل فنى ضخم سيشارك فيه الفنان ماجد المصرى، الذى قال: «أول حاجة عايز أقول لخالد يوسف وحشتنا ياأستاذ ياكبير».

وأضاف الفنان ماجد المصرى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بالفعل بنحضر لعمل فنى جديد بعنوان أهلا بكم فى باريس ومن المفترض أن نبدأ التحضير الفعلى له أول شهر نوفمبر المقبل ودا يرجع لأستاذ خالد لما تكون الدنيا جاهزة».

وتابع: «العمل هيتصور فى عدد كبير من البلدان العربية والأجنبية ومنها فرنسا وبيروت والمغرب وأيضا سيضم عدد كبير من الأبطال سواء من مصر ولبنان والسعودية وفرنسا».

ماجد المصرى يعلق على حالة الجدل حول خالد يوسف

أما عن حالة الجدل التى أثيرت حول المخرج خالد يوسف مؤخرا، أوضح المصرى: «لا خالص أنا بشتغل دايما مع أستاذ خالد يوسف وليا كل الشرف أنى أشتغل معاه لأنه مخرج كبير وفنان كبير».

يذكر أن أخر الأعمال التى قدمها المخرج خالد يوسف، فيلم «كارما» والذي شارك فى بطولتة عمرو سعد وزينة وماجد المصرى وغادة عبد الرازق ودلال عبد العزيز وسارة التونسي وعدد أخر من الفنانين، من تأليف خالد يوسف.