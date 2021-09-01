إعادة تأهيل طريق قرية دير القصير بأسيوط بسبب ارتفاع منسوب النيل

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات، وفقاً للإمكانات المتاحة لدي المحافظة، خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تبذل قصارى جهدها لتوفير وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في القرى البعيدة والأكثر احتياجا.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على إيجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي قد تواجه المواطنين بقرى ونجوع ومراكز المحافظة، موجها رئيس مركز ومدينة القوصية بإيجاد حلول عاجلة تجاه غرق طريق المعدية بقرية دير القصير نتيجة ارتفاع منسوب نهر النيل وإعادة تأهيله مرة أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

لجنة لإدارة أزمة ارتفاع منسوب المياه

ترأست هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، لجنة مكبرة لإدارة أزمة غرق طريق المعدية بقرية دير القصير الناتج عن ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل بالناحية الشرقية للنيل، ووجهت هندسة الكهرباء باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين أعمدة الإنارة وبالتعاون مع أزمات الوحدة المحلية والقروية بقرية فزارة، وبالمشاركة المجتمعية مع أهالي قرية دير القصير، أعيد تهيئة الطريق وتأهيله مرة أخرى فضلاً عن التشاور والتنسيق مع مهندسي حماية النيل لتطوير المرسى أو وضع حلول بديلة للمرسى.

وأشادت رئيس مركز القوصية، بدور أهالي القرية ومساهمتهم في إعادة الطريق مرة أخرى، مناشدة جميع المواطنين القاطنين على جانبي نهر النيل بأخذ الحيطة والحذر نظرا لاحتمالية ارتفاع منسوب المياه بنهر النيل.