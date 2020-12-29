«الري» تخفض منسوب المياه في النيل بسبب السدة الشتوية

بدأت وزارة الموارد المائية والري في تخفيض المياه المنصرفة من السد العالي بشكل كبير منذ نهاية الشهر الحالي، وذلك لإجراء الصيانة لمنشآت الوزارة على طول مجرى النيل وفي الترع والرياحات والترع والتي تشمل محطات رفع المياه وكذلك الأهوسة والبوابات وأفمام الترع.

وقال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن تخفيض المنصرف من مياه النيل يأتي بسبب السدة الشتوية والتي يتم فيها الاكتفاء بتصريف احتياجات مياه الشرب والزراعة فقط.

وأضاف إبراهيم أن السدة الشتوية تبدأ سنويا بنهاية شهر ديسمبر وتستمر لمدة شهر، وهو إجراء سنوي تنفذه وزارة الموارد المائية والري، منذ إنشاء السد العالي، بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة لعدم وجود احتياجات مائية كبيرة للزراعة والشرب، ونستعرض في النقاط التالية أهم المعلومات عن السدة الشتوية:

1- الهدف الرئيسي من موسم السدة الشتوية، ليس فقط ترشيد المياه في هذه الفترات التي لا تحتاج الزراعات فيها إلى مياه ري كبيرة.

2- تنفذ الوزارة خلال تلك الفترة العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التي يتطلب تنفيذها عدم وجود مياه بالمجارى المائية، ما يمثل ضرورة ملحة لشبكات ومرافق الري للارتقاء بالمنظومة وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام.

3- تشهد تلك الفترة انخفاضا في منسوب المياه بمجرى نهر النيل وفروعه، وخلالها يتم إجراء أعمال الصيانة والتطوير في شبكات الري والصرف وكذلك مجرى النيل وفروعه.

4- تقسم فترة السدة الشوية على 5 قطاعات مختلفة، وهي: غرب الدلتا - مصر الوسطى - شرق ووسط الدلتا - مصر العليا، ومدة كل إقليم 15 يوما.

5- يتم خلال تلك الفترة تصريف كميات مياه تكفي احتياجات كل إقليم، وتظهر خلال السدة الشتوية بعض جزر نهر النيل بسبب انحسار المياه عنها.

6 - تنسق وزارة الموارد المائية والري مع العديد من الوزارات مثل وزارة الداخلية والنقل، والسياحة، ومحافظة أسوان، ومحافظة الأقصر، على مدار 24 ساعة، للاطمئنان على الملاحة النيلية، وعدم وجود معوقات في مجرى نهر النيل من أسوان وحتى الأقصر بسبب انخفاض التصرفات المائية.

7- تستخدم وزارة الري ما يقرب من 55.5 مليار متر مكعب من المياه خلف السد العالي سنويا في أغراض الزراعة ومياه الشرب .

8-يستهلك قطاع الزراعة ما يقرب من 82% من مياه الري، بينما يتم استهلاك باقي الكمية في أغراض الشرب والاستخدامات الصناعية.

9- أثناء موسم السدة الشتوية تظهر العديد من الجزر في النيل وذلك بسبب انحسار المياه.

10-تنتهي السدة الشتوية في الرابع والعشرين من يناير حيث تزداد الاحتياجات المائية للمحاصيل الشتوية كالقمح والبرسيم والفول.