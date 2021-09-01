بعد طرحها بساعات.. «ورقة وقلم» لـ«محمد محى» تتجاوز المليون مشاهدة

حقق فيديو كليب أغنية الفنان محمد محى الجديدة «ورقة وقلم»، نسبة مشاهدة تقترب من مليون ونصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وذلك منذ طرحها على موقع «يوتيوب»، وهى من كلمات إيهاب عبده، ألحان مصطفى عوض، توزيع رفيق عاكف.

«ورقة وقلم» سابع أغنيات ألبوم «بتاع زمان»

أغنية محمد محي «ورقة وقلم» والتي طرحها منذ ساعات عبر موقع يوتيوب، والمنصات والمتاجر الإلكترونية، تعد الأغنية السابعة التي يتم طرحها من ضمن أغاني ألبوم «بتاع زمان» والذي يضم 18 أغنية.

ومن الأغنيات الـ6 التي طرحها محمد محي من ألبوم «بتاع زمان»، أغنيات «سهرانين، فوضت أمري، قولت أخونه، قضية، بعدنا، إنت في دمي».

كلمات أغنية محمد محي «ورقة وقلم»

ومن كلمات أغنية محمد محي «ورقة وقلم» والتي أخرج الفيديو كليب لها كامبا، ومن إنتاج «ميوزيك ريكوردز» وتوزيع شركة ديجيتال ساوند:

أنا هكسب فيك ثواب

من غير جرح وعذاب

هبعد وهقول بتيجي على أتفه الأسباب

أنا هبقى معاك كريم

مش هفتح سين وجيم

أنا عايز بس أقولك في بينا حساب قديم

هات ورقة وقلم وتعالى نحسب سوا

كام دمعة بكيتها عيني

كام جرح يقول داويني

ياما قولت هتهنيني ماشوفتش يوم هنا أنا

هات ورقة وقلم

وتعالى نحسب سوا اللي إنت عملته فيّ

كرهت الدنيا ديّا

وعشان تحس بيا قدامك 100 سنة

أنا عايز أديلك فكرة

إن ملكش معايا ولا ذكرى حلوة تمحي الألم

واللي اتظلم آآه

قلبي اللي عاش عمره في هواك محسبلهاش

دي ذكريات أليمة

معدش ليها قيمة

مبقاش في حتة سليمة

في قلبي من الألم

مش هندم إني سِبتك

ورميت ورا قلبي طوبتك

بس أنا ذنبي في رقبتك