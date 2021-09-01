بتكنولوجيا تحاكي العقل البشري.. سوني تستعد لطرح هواتف Bravia XR في مصر

تستعد سوني لإطلاق أجهزة تليفزيون Bravia XR المزودة بتكنولوجيا الذكاء المعرفي cognitive intelligence الجديدة والمتطورة في السوق المصري، التي تفوق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحاكي العقل البشري وتقدم تجربة مشاهدة واقعية وغامرة. وتعد هذه التكنولوجيا ثورة جديدة في عالم التلفزيونات عن طريق تقديم تجربة فريدة من نوعها للمشاهد.

تعمل تكنولوجيا الذكاء المعرفي

تتضمن أجهزة تليفزيون Bravia XR طرازات X90 J، A80 J، Z9 J، A90 J وX95 J، حيث تعمل تكنولوجيا الذكاء المعرفي الجديدة من خلال معالج Cognitive Processor XR، لتقدم إدراكاً يعكس الخصائص الإدراكية البشرية، فيلتقط هذا المعالج موقع النقاط البؤرية للمُشاهد، وُيجري تحليلاً شاملاً لعناصر عديدة في جودة الصورة لإنتاج مشهد طبيعي أكثر وأقرب إلى الذاكرة البشرية.

رفع مستوى الصوت إلى قنوات 5.1.2

كما تعمل تكنولوجيا الذكاء المعرفي على رفع مستوى الصوت إلى قنوات 5.1.2 لتغمر المشاهد في صوتٍ محيطي من الأعلى إلى الأسفل، ومن اليسار إلى اليمين، لتقديم تجربة واقعية وغامرة، أقرب إلى الصور والصوت التي يستشعرها البشر في الحياة الحقيقية.

وتوفر تكنولوجيا الذكاء المعرفي بشاشات تليفزيون Bravia XR لعشاق الألعاب تجربة مثيرة، حيث يستمتع اللاعب بجميع التحركات المثيرة داخل اللعبة مع زوايا المشاهدة الواسعة وجودة ونقاء الصوت والصورة التي تحاكي الواقع، وهو ما يعمل بدوره على جعل الشخص يتمتع بتجربة غامرة مليئة بالحماسة وتمنحه شعوراً بالواقعية.

منتجات الإبداع والابتكار الرقمية

من هذا المنطلق أكد تاكاكيو فوجيتا، المدير التنفيذي لشركة بسوني الشرق الأوسط وإفريقيا، على أن السوق المصري يمثل بالنسبة لشركة سوني سوقاً مهماً وواعداً، خاصة وأنه يشهد نمواً ملحوظاً في منتجات الإبداع والابتكار الرقمية، مشيراً إلى أن أجهزة تليفزيون Bravia XR تتميز بمعالج Cognitive Processor XR الجديد، الذي يوفر خاصية الذكاء المعرفي حيث يقوم المعالج بتقسيم الشاشة إلى مناطق كثيرة ويتعرف على موضع «نقطة التركيز» في الصورة.

على غرار ما يفعله المخ البشري ليعمل على تحسين جميع العناصر

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي التقليدي يقوم بالتعرف فقط على عناصر الصورة مثل اللون والتباين والتفاصيل، بينما يقوم المعالج Cognitive Processor XR بتقييم الكثير من العناصر في نفس الوقت، على غرار ما يفعله المخ البشري ليعمل على تحسين جميع العناصر بحيث تبدو الصورة متناغمة وطبيعية تماماً، مؤكداً على أن سوني تضع عملاءها على رأس أولوياتها وتدرس احتياجاتهم وتطلعاتهم بعناية شديدة وتضيف جميع الخصائص التي يحتاجونها في منتجاتها.

الجدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تعمل بحرص لجذب استثمارات من كبرى الشركات العالمية، مثل سوني حيث تعتبر الشركة السوق المصري واحداً من أهم الأسواق بالمنطقة. لهذا السبب، تعمل سوني على طرح منتجاتها الجديدة في مصر بالتزامن مع طرحها دولياً، وهو ما يعكس أهمية السوق المصري لشركة سوني.