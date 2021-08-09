«سوني» تكشف استراتيجيتها التوسعية في مصر لتعزيز خطة التحول الرقمي

كشفت شركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا، عن استراتيجيتها لنمو حجم أعمالها بالسوق المصري، في ظل خطة التحول الرقمي التي تشهدها البلاد، مما يمكنها الاستحواذ على حصة سوقية أكبر في مختلف فئات منتجاتها، مثل التلفزيونات، ومنتجات التصوير الرقمي، والأجهزة الصوتية، وفق موقع مباشر.

أكد تاكاكيو فوجيتا، المدير التنفيذي لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا في بيان، أن السوق المصري يمثل بالنسبة لشركة سوني سوقاً مهماً وواعداً، خاصة وأنه يشهد نمواً ملحوظاً في منتجات الإبداع والابتكار الرقمية وهو ما يزيد من معدلات الطلب على منتجاتها.

وأضاف، أن استراتيجية سوني الشرق الأوسط وأفريقيا التوسعية تتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي التي تنتهجها مصر، حيث تستمر سوني في زيادة محفظة منتجاتها خلال عام 2021 وتوفير منتجات جديدة.

وأوضح فوجيتا، أن جائحة كورونا أجبرت العالم كله على تطبيق تغييرات مجتمعية واقتصادية، ما أدى إلى قيام العديد من الصناعات بالبحث عن الحلول الرقمية حتى تتمكن من الاستمرار ومواكبة التغيرات الجديدة، وبذلك ساهمت هذه الأزمة في تسريع وتيرة التحول الرقمي وشجعت على الابتكار وخلقت فرصاً عديدة في قطاع التكنولوجيا.

وقال المدير التنفيذي لسوني الشرق الأوسط وأفريقيا «نضع عملائنا على رأس أولوياتنا وندرس احتياجاتهم وتطلعاتهم بعناية شديدة ونضيف جميع الخصائص التي يحتاجونها في منتجاتنا، كما نفخر بأن كاميرات سوني لها بصمة مميزة في قطاع التكنولوجيا جعلتنا رواد التصوير الرقمي على مدار العقود الماضية بعدما احتلت مجموعة عدسات سوني مرتبة رائدة ساهمت في تفوقنا على منافسينا في قطاع التكنولوجيا».