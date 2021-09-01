مهرجان الجونة السينمائى يكشف عن بوستر دورته الخامسة

قبل أيام على انطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الجديدة المقرر أن تبدأ يوم 14 أكتوبر وتستمر حتي 22 أكتوبر المقبل، أطلقت إدارة المهرجان بوستر الدورة الخامسة من المهرجان، والذي ظهرت خلاله امرأة «تنظر بشموخ».

بيان إدارة مهرجان الجونة السينمائي

وأصدرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي بياناً حددت فيه خطوات الفترة المقبلة بشأن الدورة الجديدة، موضحا: «يواصل مهرجان الجونة السينمائي تمهيد الطريق لكل صناع الأفلام الشغوفين بصناعة السينما، والمواهب الشابة الواعدة ومحبي السينما لمشاركة المهرجان ثقافته المتمثلة في تحويل الأحلام والرؤى الفريدة إلى واقع ملموس».

وأضافت: «كمشروع شغوف بالفن والثقافة وبصناعة السينما بشكل أساسي، أصبحت كل دورة من دورات المهرجان محطة شخصية هامة لعدد من صناع الأفلام في المنطقة».

إدارة مهرجان الجونة توضح تفاصيل انطلاق الدورة الخامسة

وتابعت إدارة المهرجان: «هذا العام، نحتفل بمحطتنا الجديدة المتمثلة في مرور خمسة أعوام على انطلاق المهرجان، متمسكين بالتزامنا لتعزيز التواصل بين الثقافة وصناعة الأفلام، نستلهم كل ما يحيط بنا من عمارة وطبيعة ونُكرم رواية القصص الإنسانية بواسطة صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم».

وأنهت إدارة المهرجان بيانها قائلة: «الاختيارات البصرية توضح تلك العلاقة بين المكان والسينما بواسطة إظهار المبادئ الرئيسية التي يتمحور حولها مهرجان الجونة السينمائي، بموقعه الآخاذ على شواطئ البحر الأحمر في مدينة الجونة، وبالطبع، سحر السينما».

فيلم أميرة للمخرج محمد دياب يشارك في «الجونة»

ومن الأعمال التي ينتظر الجمهور عرضها في مهرجان الجونة، فيلم أميرة للمخرج محمد دياب وذلك للمنافسة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ليكون العرض الأول للفيلم عربيًا.