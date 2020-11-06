آخرهم زينب غريب.. كورونا تواصل حصد فناني مهرجان الجونة السينمائي

مازالت صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة تظهر إصابات جديدة بين الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة في دورته الرابعة، حيث قام عدد منهم بالإعلان عن إصابتهم بفيروس كورونا، لتظهر حالة جديدة كل بضع ساعات.

فقد أعلنت منذ ساعات قليلة الفنانة زينب غريب عبر الاستوري الخاص بها عبر "انستجرام"، إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت "نتيجة مسحتي إيجابية، أي حد تعامل معايا مباشرة، يا ريت ياخد الاحتياطات اللازمة، أتمنى الناس كلها تكون بخير".

كما أعلنت الفنانة "بسمة" من خلال "الوطن"، عن إصابتها بكورونا، وقالت "أبلغت نبأ إصابتي لكل من تعامل معي بشكل دائم، وكذلك لمن خالطتهم في مهرجان الجونة السينمائي"، مضيفة أن الأعراض التي ظهرت عليها بسيطة وتشبه أعراض البرد العادي.

وتابعت: "اقتربت من مرحلة الشفاء بعد عودتي من الجونة الثلاثاء قبل الماضي، وعزلت نفسي منذ ذلك الحين".

و أعلنت أمس، الاستايلست ريم العدل، عبر حسابها، إصابتها، وكتبت "رغم إني معنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسئولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".

وأضافت بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".

ودافعت "ريم" عن مهرجان الجونة اليوم، من خلال بوست نشرته عبر الفيسبوك وكتبت: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم".

وأضافت، "المهم من أول ما كتبت الپوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة".

وتابعت: "مش فاهمة ليه بجد؟ وكأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسؤوليته وإنما هي تحت مسؤولية منظميها".

واستطردت: "زائد إن كلنا أفراد راشدين مسؤولين عن قراراتنا وسلوكياتنا.. فنهدأ شوية يا جماعة".وبشأن إصابة نشوى مصطفى قالت، "على فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقومها بالسلامة يارب ما كانتش في الجونة أصلاً! وويجز ماكنش في مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع أصحابه".

أما عن إصابة تامر هاشم قالت: "تامر هاشم أعلن إصابته قبل الجونة أصلاً وأكيد تامر هاشم أشهر مني بس ما تعملش على تصريحه الزيطة اللي حصلت إمبارح عشان ماكانش في ساعتها جونة نلوم على منظميها.. كفايا يا جماعة ارحموا نفسكوا.. أنا ما شوفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي. ربنا يسلّم ويحفظ الكل".

وأعلنت أيضا ساره عبدالرحمن، أمس، إصابتها بكورونا، بعد عودتها من الجونة، حيث كتبت عبر الفيسبوك: "أنا عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف، يا رب يهون على أي حد عنده أو عندها كورونا ويا رب يشفي الكل".

وسبقهم بأيام مغني الراب ويجز الذي أعلن عبر حسابه على الإنستجرام، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر الاستوري الخاص به "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة واحتكيت بناس كثير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل.. ربنا يعافينا كلنا".

وبعيدا عن الجونة فقد أعلنت الفنانة نشوى مصطفى عبر الفيس بوك إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائها أشعة مقطعية على الرئة، قبل قليل.وكتبت نشوى مصطفى عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ادعولي.. عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا".وأضافت: "أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل ما تستهونوش خلوا بالكم الكورونا.. رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب.. ادعولي".