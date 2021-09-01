«تطوير التعليم» يبحث تقديم منح دراسية لأوائل المجمعات التكنولوجية

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري في مقر مجمع الأميرية، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني، والمدير المالي والإداري، ومكتب الدعم الفني، والمكتب الإعلامي، ومكتب التخطيط والمتابعة.

بحث تقديم منح دراسية للطلاب العشرة الأوائل من خريجي المدرسة الفنية بالمجمعات التكنولوجية للالتحاق بالكلية

وأكد الحيوي خلال الاجتماع، بحسب بيان عن الصندوق، أنّه جارٍ بحث تقديم منح دراسية للطلاب العشرة الأوائل من خريجي المدرسة الفنية بالمجمعات التكنولوجية، للالتحاق بالكلية التكنولوجية التابعة للمجمع، حرصا من الصندوق على تحفيز الطلاب وتشجيعهم على استمرار الدراسة في نفس مسارهم التعليمي.

ووجّه الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، الشكر في مستهل الاجتماع للدكتور علي عبدالعزيز مدير مجمع الأميرية، على المجهود الذي بذله خلال فترة توليه إدارة مجمع الأميرية.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الشهري، آليات بدء الدورات التدريبية للغة الإيطالية للطلاب الجدد المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية بمجمعات الفيوم وأبو غالب والأميرية، حيث يشترط في الالتحاق بتلك المجمعات اجتياز دورة اللغة الإيطالية كشرط أساسي.

عرض الخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2021/2022 للمجمع

واستعرض مدير مجمع الفيوم، ما تم في الاجتماع مع ممثلي الهيئة العربية للتصنيع حيث جرى الاتفاق على أطر التعاون المختلقة بين المجمع والهيئة، وعرض الخطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي 2021/2022 للمجمع.

وفي سياق متصل، عرض مدير مجمع أسيوط ما تم من تجهيزات لورشة التحكم في المحركات (قسم كهرباء) لمرحلة الكلية التكنولوجية المتوسطة، والتي يتم فيها تدريب طلاب الكلية على التحكم في سرعة المحركات البحثية ومحركات التيار المستمر، التحكم وبرمجة خطوط الإنتاج، وبرمجة مشغلات المحركات motor drive.

كما جرى تجهيز ورشة التركيبات الكهربائية الصناعية (قسم كهرباء) لمرحلة الكلية التكنولوجية المتوسطة، والتي يتم فيها تدريب الطلاب على تركيبات لوحات التوزيع في المصانع، لوحات التحكم التقليدية في الماكينات وخطوط الإنتاج، برمجة التحكم الرقمي في خطوط الإنتاج، والتدريب علي لوحات التغذية الأتوماتيكية غير المنقطعة UPS.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع البروتوكولات المقترحة الخاصة بالتدريب الميداني لطلاب المجمعات التكنولوجية مثل التعاون مع شركة بيبسي كولا العالمية، ومطاحن الملكة بأسيوط، وشركة مطاحن أولاد علي بأسيوط فيما يخص التدريب الصناعي لطلاب المجمع.