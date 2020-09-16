تطوير التعليم بالوزراء: الإعلان عن 6 جامعات تكنولوجية جديدة خلال 2020

أكّد أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أنَّ الدولة تتجه بشكل كبير خلال الفترة المقبلة إلى زيادة الجامعات التكنولوجية.

وأضاف "الحيوي"، في بيان صادر صباح اليوم، أنَّ الصندوق يعتزم زيادة عدد جامعاته التكنولوجية إلى 6 جامعات خلال العام الجاري، مؤكّدًا أنَّ بصمة الصندوق لن تكون فعالة في الجزء الخاص بالإنشاء، بقدر العمل على إنشاء شراكات مع دول أجنبية لتكون الجامعات التكنولوجية حاضنة لتلك الشراكات.

وأوضح "الحيوي"، أنَّ الفترة الماضية شهدت صعوبة تطبيق استراتيجية اقتحام الأسواق بالخارج، بسبب جائحة كورونا وصعوبة الانتقال خارجياً، ولكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في العديد من الدول، فننوي التواصل مع الدول المستهدفة بخطط الصندوق المستقبلية لاقتحام أسواق خارجية جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أنَّ الاستثمارات الأجنبية الموجودة بالصندوق حتى الآن، هي شراكات محدودة تقتصر على المجمعات التكنولوجية على مستوى الشريك الإيطالي والألماني، ونوعية الشراكات تسري من خلال آلية تبادل الديون باتفاقات دولية مع هذه الدول لإنشاء نماذج رائدة في التعليم الفني، وهي إحدى الموارد التمويلية الأساسية للصندوق.