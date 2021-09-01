تحديد مدة غياب أكرم توفيق بعد إصابته بكسر في الوجه

تسببت الإصابة التي تعرض لها أكرم توفيق، لاعب الأهلي، في صدمة للجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وذلك بعد مغادرته لمعسكر منتخب مصر قبل مواجهة أنجولا، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، في تصريحات لـ«الوطن سبورت»، عن أن التشخيص المبدئي لإصابة أكرم توفيق أكدت تعرض اللاعب لكسر في العظمة الموجودة أسفل العين، إثر اصطدامه برمضان صبحي، لاعب بيراميدز، في التدريبات، مؤكدا أنه سيغيب عن الملاعب فترة تتراوح ما بين 3 لـ 6 أسابيع.

لمزيد من التفاصيل.. أضغط هنا