لجين عمران تتعرض لـ«عملية نصب».. والسبب إعلان

تعرضت الاعلامية لجين عمران لعملية نصب واحتيال كشفت عن تفاصيلها من خلال خاصية استورى عبر صفحتها الخاصة على موقع «سناب شات»، حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

لجين عمران تكشف كواليس تعرضها للنصب

ونشرت الإعلامية لجين عمران فيديو قالت فيه: «مؤخرا اتعرضت لعملية نصب واحتيال من اللى مايخافون الله ومؤخرا أنا اتعرضت لهذه الحالة بس طبعا ماكنت بحكى لا فى السوشيال ميديا ولا شئ حتى أمى وأبويا راح يتفاجؤن».

وتابعت عمران: «بس بشكل عام فيه ناس بيتوقعون انهم لما يتعاملون مع امرأة أنها ضعيفة ومكسورة وممكن ينصب عليها وممكن يلعب عليها وممكن ياخدون حقوقها وماتقدر تسترجعها»، مضيفة: «احنا فى دولة قانون واقدر أخد حقي بكل سهولة ان الحق يأخذ ولا يعطى ولجأت إلى شرطة مركز بدبي وأنا ممتنة لوقفتهم معاي، شكرا على صبرهم وانهم اتعاملوا مع المووضع بكل احترافية يعطيهم ألف عافية».

وأكدت الاعلامية لجين عمران أن الشرطة ساعدتها فى استرداد حقوقها، موجهة نصيحة إلى كل متابعيها قائلة: «لا ينخدعوا فى المظاهر والأشخاص»، بينما وجهت رسالة لـ«النصابين»، قائلة: «احنا فى دولة قانون».

وكشفت الاعلامية لجين عمران فى نهاية الفيديو عن أنها تعلمت درس من هذا الأمر، قائلة: «لا تحسنوا النية مين ما كان قدامكم، دايما وثقوا حقوقكم بالعقود وعلى ورق، وبعدين بناءا على العقد واللى موقعين عليه تتصرفون».

إعلان يتسبب فى النصب على لجين عمران

وأكدت الإعلامية لجين عمران، أن هذا التصرف جعلها ظلمت نفسها وظلمت جمهورها عندما عرضت إعلان غير صادق ليس من قبلها ولكن من قبل المسئولين عن هذا الإعلان الذى شاركت فيه».