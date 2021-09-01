ابنة الفنان إيهاب نافع تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة: لا يهوى التمثيل

تحل اليوم الذكرى الـ86 على ميلاد الفنان إيهاب نافع، فتى أحلام الفتيات على مر الأجيال الماضية، فوسامته خطفت قلوبهم، فهو من مواليد الأول من شهر ستمبر الجاري، لذا تحتفل غادة نافع بذكرى ميلاد والدها، قائلة «مبسوطة جدًا إن الجمهور لسه فاكره وبيحبه».

غادة نافع: والدي كان طيارًا خاصًا لدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

وأضافت «نافع» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كان رجل جميل، وطوال حياته لم يقول أي لفظ خارج»، وتابعت «لم يكن لدي علم بمنصب والدي المهم إلا بعد وفاته، عندما بدأ الكثير من الضباط في التواصل معي لتقديم العزاء».

وأشارت«نافع» إلى أنها كانت تعرف أن والدها كان ضابطًا، ولكن لم يكن لديها علم بمدى خطورة منصبه قائلة: «كنت عارفة إنه ضابط، ولكن لم أتخيل دوره الكبير، ولم تكن لدي معلومات كافية عن عمله.. كان تلميذ الرئيس الراحل حسني مبارك، وكان طيارًا خاصًا لدى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر»، موضحة أن والدها كان يصوم شهري رجب وشعبان.

«نافع»: والدي لم يحب التمثيل.. والدته هي السبب

أما عن التمثيل، قالت غادة نافع «والدي لم يكن يحب التمثيل، لأنها لم تكن هوايته، لأن شغله كان دائمًا في الخارج، واعتقد إذا كان أكمل في هذا الطريق كان أصبح لديه قاعدة جماهيرية أكثر بكثير»، مشيرة إلى أن السبب وراء دخوله سلك التمثيل هو «والدتها».

أشهر أفلام الفنان إيهاب نافع

ولد إيهاب نافع في 1 سبتمبر 1935، حي الموسكي، ويعتبر من أهم وجوه السينما المصرية، خاصة بعد تقديمه لأكثر من 20 فيلمًا، واستطاع تحقيق نجاحات كثيرة، وقاعدة جماهيرية كبيرة، كما استطاع تقديم أكثر من 20 فيلمًا في السينما، وعمل عدة أفلام مع الفنانة ماجدة منها «الحقيقة العارية»، و«النداهة»، و«هجرة الرسول».

وعن أشهر أفلامه «الرجال فقط»، و«من أحب»، و«طريق بلا نهاية»، وتزوج من الفنانة ماجدة وأنجب منها ابنتهما «غادة»، وعن آخر أعماله السنيمائية هو فيلم «لصوص خمس نجوم»، الذي كان في عام 1993.