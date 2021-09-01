«جمالك قلق».. جديد نجم «آراب أيدول» من داخل فلسطين

«جمالك قلق».. جديد نجم «آراب أيدول» من داخل فلسطين
كتب:
أحمد حسين صوان
11:27 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
نادر حمودة
طرح الفنان الفلسطيني نادر حمودة، نجم برنامج المواهب «آراب أيدول»، أغنية «جمالك قلق» على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وعدد من المنصات الإلكترونية، من كلمات محمد حرب، لحنها سعيد جاد، وتوزيع حمادة شبارة، مكس وماستر استوديو مودي وسعيد، إخراج وإنتاج محمود الكردي.
وتعاون نادر حمودة في أغنية «جمالك قلق»، أولى الأغنيات التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعد مشاركته في برنامج «آراب أيدول» مع المخرج والمنتج محمود الكردي، حيث جرى تصوير الكليب على مدار يومين في فلسطين.
وتقول كلمات أغنية «جمالك قلق»: لو وقفوا قبالي صفين..
كـل البنـات الحلويـن..
وعيوني ملياني حنين..
ما بدي غيرِك إنتي..
جمالِك عاملّي قلق..
من سحرِك ألبي انسرق..
لا بالشرق ولا بالغرب..
متلِك الله ما خلق..
خديني لعندِك سجين..
سنة بتمرق و بعدا سنين..
بحلف بعيونِك يمين..
أغلى من النّبض صرتي..
يشار إلى أن نادر حمودة، وصل لمرحلة العروض المباشرة في برنامج اكتشاف المواهب «آراب أيدول» بموسمه الرابع، وطرح مؤخرا أغنية «أنتي حرة»، بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.