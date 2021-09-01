«جمالك قلق».. جديد نجم «آراب أيدول» من داخل فلسطين

طرح الفنان الفلسطيني نادر حمودة، نجم برنامج المواهب «آراب أيدول»، أغنية «جمالك قلق» على موقع الفيديوهات «يوتيوب» وعدد من المنصات الإلكترونية، من كلمات محمد حرب، لحنها سعيد جاد، وتوزيع حمادة شبارة، مكس وماستر استوديو مودي وسعيد، إخراج وإنتاج محمود الكردي.

وتعاون نادر حمودة في أغنية «جمالك قلق»، أولى الأغنيات التي يصورها على طريقة الفيديو كليب، بعد مشاركته في برنامج «آراب أيدول» مع المخرج والمنتج محمود الكردي، حيث جرى تصوير الكليب على مدار يومين في فلسطين.

وتقول كلمات أغنية «جمالك قلق»: لو وقفوا قبالي صفين..

كـل البنـات الحلويـن..

وعيوني ملياني حنين..

ما بدي غيرِك إنتي..

جمالِك عاملّي قلق..

من سحرِك ألبي انسرق..

لا بالشرق ولا بالغرب..

متلِك الله ما خلق..

خديني لعندِك سجين..

سنة بتمرق و بعدا سنين..

بحلف بعيونِك يمين..

أغلى من النّبض صرتي..

يشار إلى أن نادر حمودة، وصل لمرحلة العروض المباشرة في برنامج اكتشاف المواهب «آراب أيدول» بموسمه الرابع، وطرح مؤخرا أغنية «أنتي حرة»، بالتعاون مع جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.