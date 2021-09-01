مواطنون يتبرعون لتغطية محاكمة الرئيس الجنوب أفريقي السابق «زوما»

بعد أسبوع من مناشدة مؤسسة «جاكوب زوما» للجمهور الجنوب إفريقي، لتقديم مساهمات مالية للرئيس السابق من أجل تكاليف محاكمته، فإن التمويل الجماعي يعمل «بشكل جيد للغاية» تجاه التكاليف القانونية المتصاعدة لرئيس جنوب إفريقيا السابق، حسبما أعلن المتحدث باسم المؤسسة، مزوانيلي ماني، اليوم الأربعاء.

وأضاف ماني أنه لم يكن له مطلق الحرية في الكشف عن مقدار ما يملكه الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما في الخزينة ، لكنه قال إن التمويل الجماعي كان «جيدا للغاية»، بحسب وكالة أنباء أفريقيا.

ماني: التمويل الجماعي كان «جيدا للغاية»

وأضاف ماني: «هذا الحساب لا ينتمي للمؤسسة، إنه ينتمي إلى الرئيس السابق جاكوب زوما، نحن نأخذ المعلومات كما هي مرتبطة من وقت لآخر، لنقول إن العدد آخذ في الازدياد».

وقال بعض المؤيدين إنهم على استعداد للتبرع للمشروع، بينما اتهم آخرون الرئيس السابق والمؤسسة، بأنه «صماء» وسط ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد.

وأوضح ماني أن المؤسسة كانت مدركة لهذه الحقيقة، وشكر الجمهور على مساهماتهم السخية التي تتحدث عن الكثير من التعاطف العام مع الرئيس الجنوب إفريقي السابق.

وتابع: «نحن نعلم أن الناس ليسوا أغنياء، إنهم مدفوعون بإحساس بالعدالة والتعاطف مع الرئيس السابق جاكوب زوما، إنهم مدفوعون بحقيقة أنهم يعرفون أن هذا الرجل، سُجن بدون محاكمة».

زوما يتعافى في مستشفى عسكري خارج السجن

وأضافت الوكالة الأفريقية، أن الرئيس الجنوب إفريقي السابق جاكوب زوما يتعافى في مستشفى عسكري خارج مركز إصلاحية «إستكورت» حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة الدستورية.

وحكمت عليه المحكمة الدستورية في شهر يونيو لرفضه المثول والإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في استيلاء الدولة في العاصمة الجنوب إفريقية جوهانسبرج.

وكان المئات من أنصار زوما، جاء بعضهم من مناطق تبعد أكثر من 400 كيلومتر، احتشدوا في وقت سابق أمام مجمع نكندلا مترامي الأطراف الذي يمتلكه جاكوب زوما في مقاطعة كوازولو- ناتال الريفية، متعهدين بالتصدي لأي محاولات لإلقاء القبض عليه.