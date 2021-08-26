دعا المواطنين للتبرع بتكاليف محاكمته.. من هو الرئيس جاكوب زوما؟

في سابقة فريدة من نوعها، أطلق جاكوب زوما رئيس جنوب إفريقيا السابق، استغاثة إلى مواطني بلاده، يطلب منهم جمع تبرعات لدعمه، إذ يخوض سلسلة من المعارك القانونية، بخلاف محاكمة الفساد المتهم فيها.

وفي تغريدة عبر «تويتر»، طلبت مؤسسة «زوما» في جنوب إفريقيا، من الشعب مد يد العون من أجل دفع الرسوم القانونية لرئيس البلاد السابق، بحسب «سي ان ان» الأمريكية.

برأته المحكمة من الاغتصاب ويواجه قضايا فساد

تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن الرئيس الجنوب الأفريقي السابق جاكوب زوما:

- ولد في 12 أبريل عام 1942، في عشيرة موشولوزي الجنوب إفريقية، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

- تولى منصب رئيس جنوب أفريقيا منذ 9 مايو 2009 حتى استقالته في 14 فبراير 2018.

- عين زوما نائبا لرئيس جنوب إفريقيا، في الفترة بين 1999 إلى 2005.

- انتخب رئيسًا للمؤتمر الوطني الإفريقي في 18 ديسمبر 2007.

- قاد زوما حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، للفوز في الانتخابات العامة عام 2009.

- واجه رئيس جنوب إفريقي، أزمات قانونية كبيرة قبل وأثناء وبعد رئاسته، إذ اتهم بالاغتصاب في عام 2005، لكنه المحكمة برأته.

- في عام 2007 أعلنت سلطة الإدعاء الوطني في جنوب إفريقيا، أنها تمتلك أدلة تكفي لتوجيه تهمة الفساد إلى زوما.

- أيدت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا، قرارا بإعادة النظر في اتهامات الفساد الموجه إليه عام 2009، تحديدا فيما يتعلق بصفقة أسلحة بلغت قيمتها نحو 5 مليارات دولار.

زوما يواجه حكم بالسجن 15 شهرا لازدراء المحكمة

- حققت لجنة «زوندو» التي أنشأها جاكوب زوما، في الفساد والاحتيال داخل الحكومة الجنوب إفريقية، وفي النهاية حققت معه بتهم الفساد.

- أصدرت المحكمة الدستورية حكما ضد زوما، بالسجن لمدة 15 شهرا، بتهمة ازدراء المحكمة في جنوب إفريقيا، بعد أن تحدى أمر محكمة سابق بالعودة والإدلاء بشهادته أمام لجنة «زوندو».