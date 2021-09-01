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ماني يسجل ويقود السنغال للفوز على توجو بثنائية في تصفيات المونديال «فيديو»

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الوطن
10:03 م | الأربعاء 01 سبتمبر 2021
منتخب السنغال

منتخب السنغال

 افتتح المنتخب السنغالي مشواره في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، بفوزه على نظيره التوجولي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وافتتح ساديو ماني التسجيل للمنتخب السنغالي في الدقيقة 56 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 81 أكد عبدو ديالو انتصار أسود التيرانجا بتسجيله الهدف الثاني، مؤمنًا أول 3 نقاط للأسود السنغالية في مشوارهم بالتصفيات.

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