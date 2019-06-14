استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، منتخب السنغال (أسود التيرانجا) بصالة 4 التى تم تخصيصها لاستقبال بعثات المنتخبات والوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

وكان فى استقبال المنتخب السنغالي المهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، واللواء حسام اللقاني رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني، ومامادو سال السفير السنغالي لدى جمهورية مصر العربية، وضيا سك رئيس اتحاد الكرة السنغالي.

وفي اطار استعداد الدولة المصرية لبطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم تحرص وزارة الطيران المدني على الاهتمام بتقديم كل التسهيلات اللازمة لاستقبال البعثات الأفريقية والوفود المشاركه في البطوله من خلال تخصيص كاونترات مجهزة وفرق عمل مدربة من العلاقات العامة والتنسيق التام مع كل الجهات العاملة فى المطار لإنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر .