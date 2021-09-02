تعرف على الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا.. المصاريف ونظام الدراسة

تعد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ECCAT التابعة لجامعة قناة السويس، من أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية، والتي تهدف إلى تعظيم دور التعليم التقنى والتكنولوجي فى خدمة الصناعة والاقتصاد القومي، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في مواجهة التطور السريع بالعلوم التكنولوجية كافة.

وأُنشئت الكلية بتوقيع عقد شراكة بين جامعتي قناة السويس وكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات BITC بالصين، لتطوير العملية التعليمية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.

أقسام وبرامج الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

تضم الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، 3 أقسام، وهي كالتالي:

1 ــ قسم الاتصالات، وذلك بالتعاون مع عدد من شركات «صيانة شبكات المحمول، وأجهزة الخوادم وأجهزة المراقبة، والكهرباء»، ومحطات الأقمار الصناعية.

2 ــ قسم الإلكترونيات، ويكون بالتعاون مع شركات «تصنيع الراديو والتلفزيون، وتصنيع وتجميع السيارات، وتصنيع مكونات الإضاءة، وصناعة الغزل».

3 ــ قسم ميكاترونك، ويكون بالتعاون مع شركات «صناعة السيارات، وصيانة الأجهزة الطبية، وحفر آبار البترول».

شروط واجراءات القبول بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

1ــ الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة علمي علوم أو رياضيات.

2 ــ يجب أن يكون الطالب مستوفيا لشروط القبول بالكلية، وهي حصوله على الحد الأدنى للقبول بالكلية، التي يحددها مكتب التنسيق.

3 ــ حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 85% في كل من اللغة الإنجليزية والرياضيات في امتحان الثانوية العامة.

4 ــ اجتياز إختبارات القبول والقدرات والمقابلات الشخصية المؤهلة للالتحاق بالكلية.

نظام الدراسة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

تكون الدراسة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا يكون باللغة الإنجليزية، إلى جانب دراسة «الصينية» كلغة ثانية، كما أنّ الجانب التطبيقي بها يتراوح بين نسبة 60-70% من إجمالي الساعات الدراسية، ومدة الدراسة بها لنيل درجة البكالوريوس 4 سنوات.

مصاريف الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

تتراوح مصاريف الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس العام الجامعي 2021-2022 ما بين 16 إلى 19 ألف جنيه تقريبا بحسب التخصص.

الأهداف الإستراتيجية للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

1 ــ المساهمة في الوفاء بالمتطلبات القومية بشأن ضمان جودة التعليم التقني والتكنولوجي.

2 ــ تشجيع الطلاب على الالتحاق بالتعليم التقني من خلال توفير برامج تطبيقية لهذا النوع من التعليم.

3 ــ اكساب الطلاب مهارات متنوعة تحقق القدرة على مواكبة التطور السريع في التكنولوجيا التطبيقية.

4 ــ تلبية حاجة سوق العمل من التخصصات المطلوبة للمشروعات العملاقة التابعة لمحور قناة السويس.

5 ــ تفعيل استخدام التقنيات التكنولوجية للمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية.

الدرجات العلمية للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

تمنح الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس درجة البكالوريوس التقني في أحد التخصصات العلمية الثلاث.