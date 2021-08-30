مصاريف الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا.. تصل لـ19 ألف جنيه

أعلنت جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور أحمد زكي، برامج ومصاريف الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا بجامعة قناة السويس 2021، لإتاحتها امام طلاب الثانوية العامة 2021، حيث أوضحت الجامعة أنّ الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ECCAT، من أولى كليات الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا التطبيقية، وأُنشئت بتوقيع عقد شراكة بين جامعتي قناة السويس وكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات BITC بالصين.

برامج الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا

وأوضحت جامعة قناة السويس، أنّ إنشاء الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، يهدف لتطوير العملية التعليمية لتتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا، مع تزويد الطلاب الملتحقين بالمفاهيم والمعلومات المطلوبة في مختلف مجالات التخصص، وإكسابهم المهارات والقدرات الذهنية والعقلية والتطبيقية، التي تساهم في إخراج كوادر متميزة من الطلاب تلبي احتياجات سوق العمل إقليميا ودوليا ومحليا.

برامج الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا.. تضم 3 أقسام

وعن أقسام وبرامج الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، أوضحت الجامعة أنّها قسم «الاتصالات»، بالتعاون مع عدد من شركات صيانة شبكات المحمول وشركات أجهزة الخوادم وأجهزة المراقبة، ومحطات الأقمار الصناعية، وشركات الكهرباء، والقسم الثاني «الإلكترونيات»، ويكون بالتعاون مع شركات تصنيع الراديو والتلفزيون، وتصنيع وتجميع السيارات، وشركات تصنيع مكونات الإضاءة، وشركات صناعة الغزل، و القسم الثالث «ميكاترونك»، ويكون بالتعاون مع شركات صناعة السيارات، وشركات صيانة الأجهزة الطبية وشركات حفر آبار البترول.

وعن نظم الدراسة في الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا، أوضحت الجامعة أنّها تكون باللغة الإنجليزية، إلى جانب دراسة اللغة الصينية كلغة ثانية، كما أنّ الجانب التطبيقي بها يتراوح بين نسبة 60-70% من إجمالي الساعات الدراسية، ومدة الدراسة بها لنيل درجة البكالوريوس 4 سنوات.

وفيما يخص مصاريف الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا جامعة قناة السويس العام الجامعي 2021-2022 ، فهي كما موضحة في الصور كما يلي: