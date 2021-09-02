كاميلا كابيلو عن بطولة «Cinderella»: فخورة بكوني أول سندريلا لاتينية

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض النسخة الجديدة من الفيلم الكلاسيكي «Cinderella»، المقرر أن ينطلق عرضه على شبكة «أمازون برايم»، غدا، حيث تقوم ببطولته النجمة كاميلا كابيلو بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، ومن كتابة وإخراج كاي كانون.

أقيم عرض خاص لفيلم «Cinderella» بحضور أبطاله على المسرح اليوناني في لوس أنجلوس، ومن بينهم كاميلا كابيو، بيلي بورتر، بالإضافة إلى نيكولاس جاليتزيني، حيث عبرت «كابيلو»، خلال العرض الخاص عن سعادتها وفخرها بكونها أول «سندريلا» لاتينية، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وقالت كاميلا كابيلو عن تجربتها السينمائية الأولى: «الأسبوعان الأولين كانا مخيفين حقًا لأن كل شيء كان جديدًا جدًا بالنسبة لي ولم أرغب في إفساد الأمر»، مضيفة: «فخور جدًا بهذا الفيلم، لا أطيق الانتظار حتى تشاهدوه جميعًا يوم 3 سبتمبر».

وكشفت «كابيلو»، عن أن فيلمها المفضل لـ«سندريلا»، كان «A Cinderella Story» من إنتاج عام 2004، بطولة هيلاري داف وتشاد مايكل موراي، مضيفة: «اعتقدت للتو أن موراي كان مثيرًا في الفيلم»، ولا يعني ذلك أن أميرها، الذي يلعب دوره الممثل البريطاني نيكولاس جالتزين، ليس بمظهر جيد، وتابعت كابيلو: «إنه رائع.. لقد أصبحنا أصدقاء مقربين حقًا».

وبسؤالها عن مدى رغبتها في تقديم حبيبها المغني شون مينديز، لدور الأمير الساحر، أوضحت: «اعتقد أن الأمر سيكون كان غريب لو لعب دور الأمير، لأنه صديقي في الحياة الواقعية، وهو من أكبر الداعمين لي، وأعتقد أننا ندعم بعضنا البعض ونريد دائمًا رؤية بعضنا البعض».

وكشفت كابيلو، عن أن شون مينديز قام بزايراتها أثناء تصوير فيلمها، قائلة: «لقد فاجأني بقدومه ورآني أقوم بأحد المشاهد وكان داعمًا للغاية.. أنا محظوظ لأن لدي بعض الأشخاص الرائعين في حياتي».

البرمو الدعائي لـ«Cinderella»

قصة وأبطال فيلم «Cinderella»

«Cinderella» فيلم كوميدي موسيقي رومانسي من تأليف وإخراج كاي كانون، استنادًا إلى الحكاية الخيالية التي كتبها تشارلز بيرولت، وتلعب المغنية، كاميلا كابيلو، دور البطولة في أول تجربة تمثيلية لها، كما يعتبر الفيلم أول عمل حي جديد منذ فيلم سندريلا إنتاج شركة «والت ديزني»، عام 2015.

وبدأ التصوير الرئيسي للفيلم في فبراير 2020 في استوديوهات «باينوود»، وتم تعليقه في مارس 2020 بسبب جائحة «كوفيد -19»، وتم استئناف الإنتاج في أغسطس 2020 وانتهى في سبتمبر.

وشارك في بطولة «Cinderella» كامييلا كابيلو، إيدينا مينزيل، نيكولاس جالتزين، بيرس بروسنان، ميني درايفر، وبيلي بورتر.