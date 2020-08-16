Cinderella Story والنهاية.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" حول العالم، ودعوة المواطنين للبقاء في المنازل حفاظا على سلامتهم تحت شعار "خليك في البيت"، ومنعًا للتجمعات والزحام، تقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "اغتيال مُدرسة" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "صراع الزوجات" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "جيم أوفر" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "بوشكاش" الساعة 8 مساءً، وفيلم "فاصل ونعود" الساعة 10 مساءً، وفيلم "سالم أبو أخته" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم A Cinderella Story الساعة 2:30 ظهرًا، وفيلم Charlie Wilson's War الساعة 4:30 مساءً، وThe Imitation Game الساعة 6 مساءً، وDunkirk الساعة 8:30 مساءً، وInglourious Basterds الساعة 10:30 مساءً، وSinister الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

DMC دراما

عرض مسلسل "النوة" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الأول الساعة 7 مساءً، و"شبر ميّة" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "عوالم خفية" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني الساعة 10 مساءً، ومسلسل "بـ100 وش" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "رأفت الهجان" الجزء الأول الساعة 12 منتصف الليل.

MBC مصر2

عرض مسلسل "رسايل" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "الحساب يجمع" الساعة 9 مساءً، و"حق ميت" الساعة 10 مساءً، و"الكبير أوي ج5" الساعة 11 مساءً، و"عيون القلب" الساعة 11:30 مساءً.

CBC دراما

عرض مسلسل "الميزان" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "نسر الصعيد" الساعة 7 مساءً، و"بين السرايات" الساعة 8 مساءً، و"كأنه إمبارح" الساعة 9 مساءً، و"فرصة تانية" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "النهاية" الساعة 11 مساءً، و"طلعت روحي" الساعة 12 منتصف الليل.

ON دراما

عرض مسلسل "ساكن قصادي" الجزء الثاني الساعة 6 مساءً، ومسلسل "بنت من شبرا" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "30 يوم" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث الساعة 9 مساءً، ومسلسل "الاختيار" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "أرض النفاق" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

MBC مصر

عرض برنامج "‎رامز واكل الجو" الساعة 10 مساءً.

OnE

عرض برنامج "Saturday Night Live" بالعربي الساعة 3 عصرًا.

القاهرة والناس

عرض برنامج "عايشة شو" مع الإعلامية عايشة عثمان الساعة 11 مساءً.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا، وبرنامج "هزّر فزّر" الساعة 10 مساءً.