تفاصيل «سيمبوزيم النحت» بـ«الإدارية»: يشارك فيه 15 من فناني الصف الأول بأوروبا

قال الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم «سيمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت» بـ العاصمة الإدارية الجديدة، إنَّ «السيمبوزيم» سيضم 16 نحاتًا من دول العالم، وتحديدًا من أوروبا وروسيا، مشيرًا إلى أنَّهم من الصف الأول.

«سيمبوزيم» في الغردقة وشرم الشيخ

وأضاف «حميدة»، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر: «نظمنا سيمبوزيم قبل ذلك في الغردقة وشرم الشيخ، وكان لنا أعمال فنية في الممشى السياحي بالغردقة، وسيتم تنظيم السيمبوزيم في 15 أكتوبر، حيث سيقيم النحاتون لمدة 15 يومًا بالعاصمة الإدارية الجديدة من أجل التجميل بالحجر والرخام بأحجام كبيرة تصل إلى 3 و4 أمتار».

وتابع منظم «سيمبوزيوم لافيستا الدولي للنحت» بالعاصمة الإدارية الجديدة: «إن شاء الله هنعمل حاجة كويسة جدًا والنحاتون متشوقون للحضور رغم ظروف انتشار جائحة كورونا في بلادهم، لكنهم حصلوا على اللقاحات».

كيفية المشاركة في السيمبوزيم

وحول اختيار المشاركين في السسيمبوزيم، أوضح «حميدة»: «عملنا إعلان على صفحة مؤسسة الشراكة للفنون، ويتابعها الجميع على مدار 12 سنة، وقدم النحاتون تصميماتهم وسنجمل بها مشروع لافيستا لأنَّه مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة».

وأوضح «حميدة»: «سننظم ورشة مصاحبة للورشة الكبيرة، وسندرب الشباب ليستفيدوا من خبرة هؤلاء الفنانين العالميين، فالعاصمة الإدارية الجديدة تعتبر جوهرة مصر، ومن ثم فإن الأعمال النحتية، يجب أن تكون ذات صبغة عالمية وألا يشارك فنيون مصريون فقط، وسيشارك أيضًا فنانون من دول أوروبية مثل إسبانيا وتركيا وروسيا، وهو ما سيضفي قوة تسويقية كبيرة على الحدث والعاصمة الإدارية».