سعر اليورو اليوم الجمعة 3-9-2021 في البنوك المصرية

اختلفت أسعار اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار العملات وسعر اليورو، نستعرض الأسعار وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 3 سبتمبر، في البنك المركزي والمصرف المتحد وبنك عودة، وذلك استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن»، لقرائها، كما يلي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجل سعر اليورو اليوم، 18.49 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.44 جنيه للشراء، و18.64 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي اليوم، نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة

وأخيرا سجل سعر اليورو في بنك عودة اليوم، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

وتباينت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة، على النحو التالي:

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس، نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي نفس السعر حيث استقر عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي، فسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.