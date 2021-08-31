سعر اليورو اليوم الثلاثاء 31-8-2021 في البنوك المصرية

يهتم العديد من الأشخاص بمتابعة سعر اليورو بشكل مستمر إلى جانب متابعة غيره من العملات الأجنبية، وتستعرض «الوطن»، استمرارًا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها، سعر اليورو وفق التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 31 أغسطس الجاري، في عدد من البنوك المختلفة، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي، 18.43 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر اليورو في البنك المركزي، نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.58 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك عودة

وسجل سعر اليورو في بنك عودة، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك المصرف المتحد

كما سجل سعر اليورو في المصرف المتحد، نحو 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

وسجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، 18.45 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

واختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المختلفة كالتالي:

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي، فسجل نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 15.43 جنيه للشراء، و15.60 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي cib، نحو 21.41 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.49 للشراء، و21.66 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.40 جنيه للشراء، و21.70 جنيه للبيع.