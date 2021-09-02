الأمير هارى يطالب بمنح البلاد الفقيرة المزيد من لقاحات كورونا

طالب الأمير هاري، دوق ساسيكس، ببذل المزيد من الجهد لتلقيح البلدان الفقيرة ضد فيروس كورونا، وذلك خلال ظهوره بشكل افتراضي مفاجئ في حفل توزيع جوائز مجلة «جي كيو»، حيث ألقى الأمير هاري خطابًا حث فيه الحكومات على بذل الجهود من أجل المساعدة في توفير اللقاحات للبلدان الفقيرة محذرًا: «إلى أن يتمكن كل مجتمع من الوصول إلى اللقاح وحتى يتم ربط كل مجتمع بمعلومات جديرة بالثقة حول اللقاح، فإننا جميعًا في خطر».

ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، قال دوق ساسيكس: إن المعلومات المضللة طغت على فهم الناس، ما أدى إلى التردد بشأن تناول اللقاح، مضيفا أن أكثر من ثلث سكان العالم قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، ويبدو الأمر وكأنه إنجاز كبير وهو كذلك من نواح كثيرة ، لكن هناك تباينًا كبيرًا بين من يمكنه الوصول إلى اللقاح ومن لا يمكنه ذلك، حيث تلقى أقل من 2٪ من الناس في العالم النامي جرعة واحدة في هذه المرحلة، كما أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية لم يتم تطعيمهم بعد.

وأضاف الأمير هاري: «لا يمكننا المضي قدمًا معًا ما لم نعالج هذا الخلل معا، في الوقت نفسه، تغرق العائلات في جميع أنحاء العالم بالمعلومات المضللة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث يخلق البعض الأكاذيب والخوف ويتسببون في ترددً الناس بشأن اللقاحات، ما يؤدي بدوره إلى انقسام المجتمعات وتآكل الثقة، ونحتاج إلى إنهاء ذلك إذا أردنا التغلب على فيروس كورونا وخطر المتغيرات الجديدة».

وأشاد الأمير بالفريق الذي يقف وراء لقاح أكسفورد، والذي حصل على جائزة أبطال العام، ووصفهم بـ«أبطال من أعلى مرتبة»، مضيفا: «إنهم فخر أمتنا ونحن مدينون لهم بشدة، وبالنسبة لبقيتنا، بما في ذلك الحكومات العالمية وقادة الأدوية ورؤساء الأعمال، علينا أن نواصل القيام بدورنا، ويجب أن يشمل ذلك تبادل المعلومات عن اللقاحات ودعم وتمكين البلدان النامية بمزيد من المرونة، من الحصول على اللقاحات، ويجب ألا يؤثر مكان ولادتك على قدرتك على البقاء على قيد الحياة، فالأدوية والمعرفة وجدت لإبقائك على قيد الحياة وكي تكون بصحة جيدة».