بدء أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، بدأت في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس السيسي الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، في مطار القاهرة الدولي، وعقد جلسة مباحثات ثنائية معه.

كما استقبل الرئيس بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، موضحا أنّ اللقاء تناول مناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

عزام الأحمد: القمة الثلاثية تهدف لتحريك عملية السلام

وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» عزام الأحمد لوكالة أنباء شينخوا الصينية، إنَّ القمة الثلاثية تهدف لتحريك عملية السلام والخروج من حالة الجمود السياسي القائم منذ سنوات.

وأضاف أن القمة ستبحث القيام بجهد ثلاثي لحماية حل الدولتين من الانهيار جراء الاستيطان الإسرائيلي المتواصل بلا توقف.

عزام الأحمد: الأطراف الثلاثة تتمتع بعلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة

وأشار إلى أنَّ الأطراف الثلاثة تتمتع بعلاقات مع الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، لافتا إلى أنَّ القمة ستعمل على التوجه لهذه الإدارة بصوت واحد، إضافة إلى إمكانية لعب جهد عربي جماعي لصالح القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني مع اقتراب انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.