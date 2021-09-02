السيسي يستقبل الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية لعقد جلسة مباحثات ثنائية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم، لعقد جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

قمة ثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين

وتأتي القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين بالتزامن مع توتراتن على الساحة الفلسطينية، حيث استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال.

وزارة خارجية فلسطين تحمل الاحتلال مسؤولية الإعدام الميداني

وحمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، قائلة إنَّها ستتابع ملف الإعدامات الميدانية بحق أبناء شعب فلسطين مع الجنائية الدولية ومكونات المجتمع الدولي ومراكز صنع القرار في الدول.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 12 فلسطينيًا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، أمس، فيما اقتحمت قوات الاحتلال برفقة مخابراتها، مدرسة «الشابات المسلمات» في مدينة القدس، واعتقلت مديرتها وإحدى الموظفات، فيما سلمت «استدعاءات تحقيق» لعدد من الموظفين.