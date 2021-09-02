تقرير لـ«أوميك» يكشف معدل بيع السيارات بمختلف أنواعها خلال 7 أشهر

سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعا داخل السوق المحلي، خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي بنسبة وصلت إلى 48.89% بنحو 161 ألف و 781 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال الـ7 أشهر الأولى من العام المنصرم 2020، حيث وصل عدد المبيعات إلى 108 ألف و657 مركبة؛ وفقا للتقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك».

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي منذ يناير وحتى يوليو الماضي بنسبة 59% بنحو 118 ألف و915 وحدة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020، حيث سجلت 74 ألف و 637 وحدة؛ فيما سجل معدل مبيعات «الملاكي» خلال يوليو 2021 نحو 17 ألف و 869 وحدة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال يوليو 2020 حيث سجلت عدد 12 ألف و466 وحدة.

ولفت التقرير، إلى ارتفاع معدل مبيعات مركبات «الشاحنات» منذ يناير وحتى يوليو الماضي بنسبة 54% بعدد 29 ألف و184 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام 2020، حيث سجلت 18 ألف و 927 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات شهر يوليو 2021 نحو 3 ألاف و470 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو 2020، حيث سجلت عدد 3 ألاف و375 مركبة.

وأفاد التقرير الأخير لـ«أميك» بانخفاض ملحوظ في معدل مبيعات مركبات «الميكروباص والأتوبيس» منذ يناير وحتى يوليو الماضي بنسبة 9.3% بعدد 13 ألف و682 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات العام 2020، حيث سجلت نحو 15 ألف و93 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات شهر يوليو 2021 عدد 1876 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات يوليو 2020، بتسجيل عدد 2421 مركبة.