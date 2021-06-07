«الأميك»: مبيعات الملاكي الأوروبية ترتفع بنسبة 16.3% مقابل 87.5% للصينية

خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، سجلت مبيعات السيارات الملاكي بمختلف دول المنشأ، ارتفاعًا داخل السوق المحلية المصرية، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك». وخلال السطور التالية نرصد معدل مبيعات السيارات الملاكي منذ بداية العام 2021، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال فترة الشهور الأربعة الأولى من العام الماضي 2020.

مبيعات السيارات الملاكي منذ بداية العام 2021

- سجل معدل مبيعات السيارات الأوروبي، ارتفاعًا في معدل مبيعاتها منذ بداية 2021 بنسبة 16.3% بعدد 16344 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 14055 سيارة.

- سجل معدل مبيعات السيارات اليابانية داخل السوق المحلي نسبة ارتفاع وصلت إلى 79% بعدد 19298 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 10782 سيارة.

- سجل معدل مبيعات السيارات الكورية داخل السوق المحلي نسبة ارتفاع وصلت إلى 72.3% بعدد 12693 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 7365 سيارة.

- سجل معدل مبيعات السيارات الأمريكية داخل السوق المحلي نسبة ارتفاع بسيطة وصلت إلى 35.4% بعدد 4069 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 3005 سيارة.

- سجل معدل مبيعات السيارات الصينية نسبة ارتفاع منذ بداية العام 2021 حيث سجلت عدد 87.5% بعدد 14353 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 7656 سيارة.

وفي وقت سابق أوضح التقرير، ترتيب السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا داخل السوق المحلي منذ بداية العام 2021، كالتالي:

- «إم جي»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 8615 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020أ، حيث سجل 3347 سيارة.

- «هيونداي»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ 8512 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 4744 سيارة.

- «نيسان»، حيث سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ 7673 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 4577 سيارة.

- «تويوتا»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بـ 6475 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل 5385 سيارة.

- «بيجو»، سجل معدل مبيعاتها ارتفاعًا بعدد 4651 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال الشهور الأربع الأولى من العام 2020، حيث سجل عدد 1883 سيارة.