«لو ليك في حاجة يبقى ليك في الكتب».. المشاهير يدعمون حملة قراءة جديدة

شهدت حملة هيئة الشارقة للكتاب «إذا مهتم بشي، يعني مهتم بالكتب» باللهجة المصرية «لو ليك في حاجة يبقى ليك في الكتب»، الحملة الثقافية الأكبر في المنطقة، تفاعلًا كبيرًا من المواطنين بعد انطلاقها في القاهرة، كما شارك عدد كبير من الفنانين والكتاب والمؤثرين على السوشيال ميديا في نشر رسائل الحملة عبر حساباتهم، مؤكدين على دعوة الحملة بأن الكتب ليست للشغوفين في الأدب والتاريخ والفكر والشعر فقط، وإنما هي للجميع.

وتهدف حملة «لو ليك في حاجة يبقى ليك في الكتب» إلى إعادة بناء الصورة السائدة عن شخصية القارئ في العالم، إذ تنطلق الحملة من حقيقة أن كل شخص في العالم هو قارئ، وتثبت أنه يوجد 7.9 مليار قارئ هم سكان الأرض على اختلاف اهتمامتهم العلمية، أو الرياضة أو الفنية أو الإبداعية أو المهنية، هم في الحقيقة مهتمون بالكتب، وما عليهم سوى الوصول إلى الكتاب الصحيح الممتع حسب اهتماماتهم.

لو ليك في حاجة يبقى ليك في الكتب.. حملة للحث على القراءة في مصر

وتعليقًا على هذا الشأن، قال سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، «الحملة تحتفل بنتاج رؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي قادت على مدار 40 عاما مشروعا معرفيا ثقافيا بدأ بناءه من الشارقة وامتد وقعه وأثره إلى الوطن العربي والعالم، وأردنا من خلالها ونحن نستعد للاحتفال بالدروة الأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب أن نقول لكل إنسان على الأرض، إن أي إجابة على سؤال: ما هو اهتمامك، ستقودك إلى كتاب حول ذلك قادر على إثراء معارفك؛ فلكل هواية كتاب».

وأضاف «العامري»، أنه يجب تجاوز الفكرة السائدة حول الكتب والمتعلقة بشخصيات قارئة مهتمة بموضوعات محددة من المثقفين والكتّاب، وإنما يجب أن يؤمن الفرد بأن الكتب لكل البشر، وحتى من لا يجيدون القراءة، فلهم الكتب المسموعة، ومن هم أطفال صغار، فلهم كتب تبدأ من عمر «صفر»، وحتى من لا يملكون وقت للقراءة، فلهم كتب في إدارة الوقت.

تفاعل كبير من المشاهير والفنانين مع حملة «لو ليك في حاجة يبقى ليك في الكتب»

كما أبدى رئيس هيئة الشارقة للكتاب، رأيه في وصول رسالة الحملة إلى القاهرة، قائلًا إن مصر كبيرة بتجربتها الثقافية وما قدمته للمعارف الإنسانية على أيدي مفكريها وكتابها وأدبائها، ويمثل انطلاق الحملة في مصر تأكيدًا على الرؤية التي تجمع القاهرة مع الشارقة تجاه الإستثمار بوعي المجتمع وتعزيز مقومات النهضة الشاملة عبر الكتاب.

كما أشار إلى أن حملة «إذا مهتم بشىء يعني مهتم بالكتب» جاءت للوصول إلى قراء أكثر، وفي الوقت ذاته للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في كل المهارات والمعارف والإبداعات الإنسانية، لافتُا إلى أنه إذا قرأ كل شخص حول ما يهتم به، فسيوجد مزيدًا من الخبراء والمتخصصين والمبدعين في الرياضة، والموسيقى، والتصوير، والأزياء، والحرف اليدوية، وجميع المجالات المختلفة.

تخفيضات تصل إلى 50% على الكتب ضمن حملة «لو ليك في حاجة يبقى ليك في الكتب»

وتقدم الحملة تخفيضات على أسعار الكتب تصل إلى 50٪، متجاوزة دورها ورسالتها الثقافية لتسجل تاريخًا جديدًا، وتدعم وصول الأفراد في المجتمعات إلى الكتب، في تعاون يجمع هيئة الشارقة للكتاب مع كبرى منصات البيع الالكتروني، وذلك من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR Code، الموجود على الإعلانات، أو عبر زيارة الموقع: sba.gov.ae/intobooks.