المشروع الوطني للقراءة.. التصفيات النهائية تنطلق السبت المقبل

أعلن المشروع الوطني للقراءة «مصر بالألوان الطبيعية»، الذي تنظمه مؤسسة البحث العلمي بدبي وفرعها بالقاهرة بالشراكة مع الوزارات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارة الثقافة والتربية والتعليم والتعليم الفني عن إقامة التصفيات النهائية لترتيب الفائزين الأوائل على مستوى مصر في منافسات المشروع الوطني للقراءة في عامه الأول وذلك يومي 7 و8 أغسطس الجاري بأحد فنادق القاهرة.

وانطلقت في أبريل الماضي تصفيات المشروع الوطني للقراءة، بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 3 ملايين و500 ألف طالب من مختلف المحافظات، حيث اجتمع الطُلاب من المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمُعلمون وأصحاب المؤسسات المشاركون في المنافسات الأربع لـ المشروع الوطني للقراءة.

محاور المشروع الوطني للقراءة

المشروع يرتكز على 4 محاور رئيسية، هي: التنافس المعرفي في القراءة بين طلبة المدارس، والمدونة الماسية التي يتنافس فيها طلاب الجامعات في القراءة، والمعلم المثقف؛ حيث يتنافس المعلمون في القراءة، والمؤسسة التنويرية؛ وفيها تتنافس المؤسسات المجتمعية.

شركاء المشروع

وزارة الثقافة ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأزهر الشريف ومؤسسة البحث العلمي بالإمارات وفرعها في القاهرة.

الأهداف الاستراتيجية للمشروع الوطني للقراءة

- تنميـة الوعي بأهمية القـراءة لدى المجتمع المصري لتحقيـق المشهد الثقافي المنشود.

- تمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار عبر القراءة الإبداعية الناقدة المنتجة للمعرفة.

- تعـزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء عبر دعم القيم الوطنية والإنسانية.

- إثراء البيئة الثقافـية في المدارس، المعاهد والجامعات بما يدعم الحوار البناء والتسـامح وقبول الآخر.

- تشجيع المشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة.

- العناية بالكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج.

- تقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثـلة.

- يقدم المشروع مجموعة من الجوائز والمكافآت للفائزين، تبلغ مليون جنيه للفائز الأول في كل منافسة.