بعد تصديق الرئيس عليه.. معلومات عن منتدى غاز شرق المتوسط

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، التصديق بالموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يتخذ القاهرة مقرا له.

ويعد «منتدى غاز شرق المتوسط»، تجمع واتفاق حقيقي يجمع دول شرق المتوسط، لتحقيق تعاون أكبر، يعود بالنفع عليها، خاصة في مجالات الطاقة وقطاع الغاز الطبيعي وتصديره وإنتاجه.

وجاء منتدى غاز شرق المتوسط، ليكون مظلة لعدد من الدول، خصوصا مع وجود احتياطات كبيرة من الغاز في هذا الإقليم، والمناطق التي تقع بها هذه الدول، التي تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

ووافق وزراء الطاقة والبترول في 7 دول، على إنشاء المنتدى الاقتصادي، على أن يكون مقره القاهرة، ولينطلق منها أول اجتماع للمنتدى.

7 دول تشارك في منتدى غاز شرق المتوسط

وتأتي الدول المشاركة في تأسيس المنتدى هي مصر، وإيطاليا، واليونان، وقبرص، والأردن، وإسرائيل، وفلسطين، على أن تكون العضوية مفتوحة لمن يرغب بذلك.

ويهدف المنتدى، للعمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الدول الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية بينهم.

أهداف منتدى غاز شرق المتوسط

ويستهدف المنتدى إلى إنشاء منظمة دولية تحترم حقوق الدول الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة، وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.

وأكد وزراء الطاقة والبترول للدول المشاركة في المنتدى على الأهداف الرئيسية له وهي:

1- العمل على إنشاء سوق غاز إقليمي يخدم مصالح الأعضاء، وتحسين العلاقات التجارية.

2- ضمان تأمين العرض والطلب للأعضاء.

3- تعزيز التعاون من خلال خلق حوار منهجي منظم وصياغة سياسات إقليمية مشتركة بشأن الغاز الطبيعي.

4- تعميق الوعي بالاعتماد المتبادل والفوائد التي يمكن أن تجنى من التعاون.

5- دعم الأعضاء أصحاب الاحتياطات الغازية والمنتجين الحاليين في المنطقة في جهودهم الرامية إلى الاستفادة من احتياطاتهم الحالية والمستقبلية.

6- مساعدة الدول المستهلكة في تأمين احتياجاتها وإتاحة مشاركتهم مع دول العبور في وضع سياسات الغاز في المنطقة.

7- ضمان الاستدامة ومراعاة الاعتبارات البيئية في اكتشافات الغاز وإنتاجه ونقله.

وفي عام 2020، تحول المنتدى إلى منظمة حكومية دولية مقرها القاهرة.