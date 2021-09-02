انطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2021 بمشاركة 21 دولة

انطلقت فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021»، الذي يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجاري بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة.

وألقى رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للدول المشاركة، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك «النجم الساطع 2021»، الذي يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية على المستوى العالمي، لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة.

من جانبه، أعرب مدير التدريب من الجانب الأمريكي عن تقديره العميق للقوات المسلحة المصرية على استضافتها للنجم الساطع 2021، وعلى حفاوة الاستقبال والضيافة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين بالمنطقة.

وأعرب قادة القوات المشاركة عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول، آملين أن تحقق تدريبات النجم الساطع 2021 أهدافها المخططة بما يعزز علاقات التعاون العسكري بين جيوش الدول المشاركة.

وشهدت الأيام الماضية تدفق القوات المشاركة والتحرك إلى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادًا لبدء فعاليات التدريب.