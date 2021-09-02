مروى اللبنانية في حالة حب بسبب «قلبي يا ناس»

تعيش الفنانة اللبنانية مروى، حالة من الحب خلال الفترة الحالية، جسدتها في أغنيتها «قلبي يا ناس»، حيث تذاع الأغنية المصورة بطريقة فيديو كليب، على صفحات السوشال ميديا ويوتيوب، بعد تحضيرات استمرت فترة طويلة، كان الهدف منها الخروج من حالة العزلة والانغلاق، التي فرضتها كورونا على الأسر العربية مؤخرا.

وتقول مروى، في بيانٍ صحفي، إن الفن له العديد من الرسائل الحياتية، التي من أهمها نشر المحبة والبهجة في نفوس الناس، لذلك فكرت أن أشارك هموم الناس ومشاكلهم من خلال الفن، قائلة: «أحاول أن أرد الجميل لجمهور ساندني كثيرا، ومازال في كل خطواتي الفنية، وليس الهدف أي مكاسب مادية، لكن مكسبي دائما هو قلوب الناس الذين توجوني بلقب ملكة الفن وسندريلا الغناء العربي».

وتقدم مروى اللبنانية في الأغنية الجديدة، شخصية البنت التي أحبت من أول نظرة، وقررت إعلان حبها فقدمت كلمات عبرت عن إحساسها وعاطفيتها، عن طريق فيديو وصفته مروى قائلة: «لحظات سعادة وخروجها للحياة شئ جميل يعبر عن غذاء القلب، وهو الحب والقلب عندما ينبض لا يستأذن الحب».

جدير بالذكر، أنّ مروى اللبنانية اتجهت مؤخرًا نحو القصة أو القضايا المجتمعية والحياتية، لذلك جاء اختيار الفكرة في قالب من نوع جديد، تقدمه مروى من خلال كليب قصة حب مع الألوان المبهجة، التي تعيد رسم البهجة التي انطفأت بسبب الأوضاع التي مر بها العالم الفترة الماضية.

أغنية قلبي يا ناس تعود بالجمهور العربي إلى زمن الفن الجميل لسندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، والتي يجدها النقاد متجسدة في مروى اللبنانية حاليا.

ووعدت مروى جمهورها من خلال صفحات السوشيال ميديا بأعمال مكثفه الفترة المقبلة بأشكال مختلفة بما يليق بكل الأذواق والأعمار.

قلبي ياناس توزيع الموسيقي عمر الخضري ، مهندس الصوت مصطفى رءوف، ألحان محمد مصطفى، كلمات رامي جمال، إخراج هادي أبو العز، فكرة خالد عيسى .