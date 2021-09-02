«أميرة وأحمد».. «قزمان» شقيقان يعانيان التنمر ويغنيان للجيش والشعب

التنمر ومواجهة مشاكل عديدة في الحياة، تعاني منها «أميرة سعيد عبد العزيز عزب» وشقيقها «أحمد»، نظراً لأنهما من قصار القامة «أقزام»، خلال بحثهما على عمل في أي مكان، خاصةً أن السيدة الشابة، البالغة من العمر 30 سنة، متزوجة ولديها 3 أطفال، كما أن شقيقها، البالغ 32 سنة، لديه طفلان هو الآخر، إلى أن ضاق بهم الحال في محافظة مطروح، على مدار 12 سنة، حيث كان يعمل شقيقها سائقاً على «تروسيكل»، تحطم بسبب حادث، ولم يعد لهما أي مصدر دخل، يستطيعان منه تدبير احتياجات أسرتيهما، وينفقان منه على تعليم أبنائهما.

قصة «أميرة وأحمد».. معاناة لا تنتهى

«أجريت أكثر من عملية جراحية، كي أستطيع أن أسير على قدمي»، بهذه الكلمات بدأت «أميرة» حديثها لـ«الوطن»، وتابعت بقولها: «نعيش في مشاكل وتنمر من الناس، بسبب أننا قصار القامة، وشغل شقيقي على تروسيكل في مطروح، تسبب له في مشاكل صحية في ظهرة»، مشيرةً إلى أن زوجها، البالغ 40 سنة، عامل، «بيجريى علينا جميعاَ، أنا وشقيقى وأبنائنا الخمسة»، واستطرد بقولها: «كل أمنية حياتى إني ألاقي وظيفة حكومية، حتى لو عاملة، طالما بالحلال، علشان لو حصل لي أي مكروه، أولادي يلاقوا معاش ويقدروا يكملوا حياتهم».

«أميرة»: «غنيت أغنية وطنية للجيش ونفسي الرئيس يسمعها»

«أغنى وصوتى جميل»، هذا ما أكدته الزوجة الشابة، وقالت: «بأغني لأم كلثوم ووردة ونجاة، والحمد لله، صوتى حلو، كما يقول الناس، وعملت أغنية للجيش والشعب، اسمها (مصر جيش في ظهره شعب)، موجودة على يوتيوب، ونفسى الرئيس يسمعها، لأننا بنحب بلدنا جداً، ونفديها بعمرنا».

وتابعت: «أتمنى أن يسمعنا المسئولون عن الفن، وأن يتبنو موهبتي، كما أن شقيقي ممثل ممتاز، والحكم للناس، ولو أجرو لنا اختبار، نثق أننا سننال إعجاب الجميع، ولا نطمح في أكثر من أن نجد فرصة عمل محترمة، نعيش من خلالها، ناكل ونشرب ونربي أولادنا»، مشيرةً إلى أنها وشقيقها يتواجدان حالياً في القاهرة، للبحث عن فرصة عمل، بعد أن ضاق بهم الحال في مطروح.