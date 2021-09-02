مساعد وزير الخارجية الأسبق: القمة الثلاثية تؤكد الدور الإقليمي لمصر

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القمة الثلاثة التي عُقدت اليوم بين مصر والأردن وفلسطين تؤكد أهمية الدور المصري الإقليمي الذي تزايد في الفترة الأخيرة خاصة تجاه سوريا والأردن وفلسطين وأمن الخليج ودعم العلاقات العربية العربية، لافتًا إلى أن هناك تحركات أيضا من جانب وزير الخارجية سامح شكري تجاه المغرب.

وذكر أن قمة اليوم الثلاثية تأتي في إطار الاستعداد للقمة المرتقبة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ.

القمة تستهدف إطلاق مفاوضات لعملية السلام

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «Extra News»، اليوم الخميس، أن القضية الفلسطينية هي محور الحديث من أجل إطلاق مفاوضات سلام في المنطقة، تستهدف إيقاف المستوطنات والرجوع إلى حدود عام 1967، مشيرًا إلى أن القمة الثلاثية اليوم شملت الأردن التي تعد قوة إقليمية مهمة في ظل تحركات دولية وتحالفات إقليمية جديدة.

مصر تدرك مركزية القضية الفلسطينية وتؤكد ذلك دائما

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدور المصري يدعم الشرعية الفلسطينية قبل القمة المرتقبة بين رئيس وزراء إسرائيل والرئيس السيسي وكذلك الجلسة العام للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن مصر تدرك أن القضية الفلسطينية قضية مركزية وتدافع عنها في لقاءات الرئيس السيسي المختلفة مع قادة وزعماء العالم العربي والغربي.

رؤية موحدة للزعماء

وتناول لقاء الزعماء الثلاثة عبدالفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن وملك الأردن عبد الله الثاني إحياء عملية السلام التي تشمل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، خاصة قبل القمة العربية المقبلة في الجزائر، وكذلك اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.