إغلاق «مول» شهير في مطروح بعد معركة بين 18 شخصا بـ«الشوم»

أغلقت الأجهزة الأمنية في محافظة مطروح، مساء اليوم الخميس، «مول دبي» الشهير وسط مدينة مرسى مطروح، لمدة 3 أيام، ومنعت أي محل أو مكتب موجود داخل المول من الفتح نهائياً، أو دخول المول، على خلفية مشاجرة بين شخصين من أبناء محافظة سوهاج، من التجار الذين يعملون فى المول، بسبب خلافات واحتكاكات بينهما، تطورت إلى مشاجرة، أحضر كل منهما أقاربة وأصدقاءه وذويه، ونشبت معركة طاحنة بينهم، باستخدام «الشوم»، حتى بلغ عدد المشاركين في المشاجرة حوالي 18 شخصاً، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة، فضلاً عن خسائر مادية كبيرة.

16 شخصاً ينصبون كميناً لفردين في مول مطروح

وأكد «هانى عبده»، صاحب أحد المكاتب في «مول دبي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشاجرة بدأت بقيام 16 شخصاً بنصب «كمين» داخل المول لفردين، من أحد الطرفين، ودارت معركة طاحنة بين الجانبين، أسقطوا أحد الشبان في الطابق الأرضى، وانهالوا عليه ضرباً بـ«الشوم» والحجارة، حتى سقط مصاباً غائباً عن الوعي، مع 3 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى مطروح العام للعلاج، بعد أن تشاجر أحد أصحاب المكاتب في الطابق الثاني، يُدعى «أ. خ.»، مع صاحب محل في الطابق الأول يُدعى «ص. أ.».

الأمن يغلق المول والشرطة تعزز الحراسة لمنع تجدد الاشتباكات

وعلمت «الوطن» أن الأجهزة الأمنية بمطروح أغلقت المول، وأخلته من البائعين، الذين أغلقو محلاتهم، لمنع تجدد الاشتباكات، وعدم وقوع أي مناوشات أو مشاجرات أخرى، حتى تهدأ الأوضاع، وألقت القبض على جميع أطراف المشاجرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة للتحقيق، ووضعت مباحث مطروح دورية شرطة لتأمين المول من الداخل والخارج، حتى إعادة فتحه مرة أخرى.