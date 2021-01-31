«أمن مطروح» يضبط 75 طربة حشيش قيمتها 1.2 مليون جنيه قبل بيعها

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام)، ومديرية أمن مطروح أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وتروّيجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحمام، وبحوزته (75 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه .

وتقدر قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بـ مليون و200 ألف جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.