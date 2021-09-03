حكم الدين في المشاركة بحملة «تزوجني بلا مهر»

لاقت حملة «تزوجني بدون مهر»، التي دشنتها فتيات في لبنان، رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم تقتصر هذه الحملة على داخل لبنان فقط، وإنما روجت لها بعض الفتيات في مصر، وأيضا في دولٍ عربية، خلال الساعات الماضية، ليتساءل البعض عن الحكم الشرعي في الدين الإسلامي لزواج المرأة بدون مهر.

المهر ركن من أركان الزواج الشرعي

وقال الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن المهر ركن من أركان الزواج الشرعي، ولكن من حق المرأة أن تتنازل عن المهر إن شاءت وذلك لأن المهر من حق العروس، وإذا كان الهدف من حملة «تزوجني بلا مهر» التيسير على الشباب للزواج مبكرا، فهذا أمر محمود ويجب التشجيع عليه لأن بعض الشباب يعزفون عن الزواج نظرا للأعباء الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم بأكمله.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حديثه لـ«الوطن» أنه يجب على الفتيات اللائي لا تتزوجن بمهر أن تحسن اختيار شريك حياتها وأن تتأكد من رغبته بها، وذلك باختيار صاحب الدين الذي لا يتلاعب بها، بالإضافة أنه من حق الفتاة أن تكتب ما تشاء من مؤخر، ويوقع الزوج عليه لإثبات حسن نيته حال عدم دفع مهر، ويكون زواجا صحيحا.

شيخ الأزهر: الدين الإسلامي تأسس على اليسر

من جانبه، قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن الدين الإسلامي تأسس على اليسر ورفع الحرج بين المسلمين لقول الله عز وجل: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ»، مؤكدا أن الدين الإسلامي حرص على تيسير الزواج، حيث إن المهر في حقيقته رمز للرغبة والمودة ليعبر به الزوج لزوجته.

وأضاف شيخ الأزهر، في حلقة تليفزيونية له، أن الدين الإسلامي لم يضع للمهر مقدارًا محددًا، رغم أن البعض من الأئمة اختلفوا في أقل الصداق وهل هو دينار أو ربع دينار؟ إلا أن الصحيح في هذا الأمر هو أنه لا حدَّ لأقل شيء في المهر، وذلك لأن النبي صلّ الله عليه وسلم، زوج على خاتم من حديد أو كف من طعام، وكذلك لا حد لأكثره؛ لقوله تعالى: «وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا».

وأوضح الطيب أن الشريعة الإسلامية، تحث على ضرورة الاقتصاد الشديد وعدم المغالاة في المهور، وذلك للنهي الصريح في التبذير والإسراف، موضحا أن النبي حث المسلمين على عدم المغلاة في الأمور، مستدلا بحديث «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَة».