حقيقة الصورة المتداولة لمظاهرات عضوات حملة «تزوجني بدون مهر» في لبنان

أطلقت مجموعة من الشابات في لبنان حملة بعنوان «تزوجني بدون مهر»، حيث تهدف هذه الحملة إلى المساهمة فى حل مشكلة العنوسة المرتفعة في منطقة الساحل اللبناني، حيث أعلنت عضوات الحملة أنها جاءت بعد هجرة الشباب اللبناني والغلاء الفاحش في مصاريف الزواج، وهو ما يزيد المهمة عليهم في تأمين المهر اللازم للزواج إلى جانب المصاريف والنفقات الأخرى كالمنزل والأثاث وحفل الزفاف والذهب.

تزوجني بدون مهر.. حملة لتخفيف أعباء الزواج في لبنان

وشهد الـ«هاشتاج» الذي أطلقته الشابات اللبنانيات تفاعلا مؤيدا للفكرة من معلقين قالوا إن هذه الفكرة تسهم بالفعل في حث الشباب اللبناني على الزواج وتقليل نسب العنوسة في أوساط الفتيات اللبنانيات.

من جانبهم، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفتيات يحملن العلم اللبناني، زعم ناشروها أنها لتظاهرة لفتيات لبنانيات تحت شعار «تزوجني بلا مهر». إلا أن هذه المزاعم غير صحيحة، فالصورة وزعتها وكالة «فرانس برس» الفرنسية بتاريخ 21 أكتوبر من العام 2019، وتظهر حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد للمطالبة برحيل الطبقة السياسية كافة.

مشاركات واسعة للصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

وتبدو في الجزء الأمامي من الصورة شابتان تحملان أعلاما للدولة اللبنانية، حيث يظهر أشخاص في الخلف يحملون أيضا أعلاما لبنانية خلال ما يبدو أنها تظاهرة، وجاء في النص المرافق للصورة المتداولة «بنات لبنان يتظاهرن تحت شعار تزوجني بلا مهر».

وحظيت الصورة بعدد هائل من المشاركات في وقت يتخبط فيه لبنان في أزمة اقتصادية متمادية صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، ولكن الصورة المتداولة التي وزعتها وكالة «فرانس برس» بتاريخ 21 أكتوبر من العام 2019، التقطت خلال حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد للمطالبة برحيل الطبقة الحاكمة التي لم يمسها تغيير جوهري منذ عقود والمتهمة بالفساد وبعدم الكفاءة والأزمات المتتالية في تشكيل الحكومات اللبنانية.