عماد الدين حسين: القمة الثلاثية بالقاهرة أعادت قضية فلسطين للأنظار

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن القمة الثلاثية اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني، محمود عباس «أبو مازن»، وملك الأردن، ذات ملمح رئيسي، يؤكد أن القضية الفلسطينية عادت للأنظار بعد أن ظن البعض أن صفقة القرن أنهت القضية الفلسطينية، مشير إلى أنها لا تزال قضية العرب الأولى، مؤكدا أن الموقف العروبي القومي واضح ومستمر من أجل دعم فلسطين، لأن التعاون المصري العراقي والمصري الخليجي والمصري العربي بشكل عام يدعم القضية الفلسطينية.

جوهر لقاء القمة الثلاثية اليوم

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» اليوم الخميس، على القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية، شافكي المنيري، أن جوهر لقاء القمة ورد في البيان الختامي من أجل توجيه القادة الثلاثة إلى بحث إعادة عملية السلام في ضوء التطورات الأخيرة التي شملت خروج الرئيس دونالد ترامب من الحكم ومجئ جو بايدن وكذلك التقارب بين عدد من الدول العربية وعلى رأسها التقارب العراق ومصر، وكذلك خروج الولايات المتحدة من أفغانستان.

الضغط العربي على إسرائيل

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي تعرف أن الحكومة غير قادرة على إنجاز السلام من خلال وجهة النظر الإسرائيلية، وهي تحاول أن تعطي الفلسطينين ما يسمى بالسلام الاقتصادي، من خلال مشروعات اقتصادية وإعطاء بعض من الأموال المحتجزة من أموال السلطة الفلسطينية، لافتا إلى أن الموقف العربي الموحد سيجبر الإسرائيليين على الموافقة على حلول لأنه لا يوجد في السياسية طرف يعطي آخر حق دون وجود قوة تجبره على ذلك، لافتا إلى أن ذلك هو سبب الجهود المصرية والعربية لمنع الهرولة تجاه إسرائيل، متابعا: «مصر لم تتأخر ولن تتأخر عن القضايا الفلسطينية وكانت هناك تحركات مصرية على مستوى الأجهزة لدعم القضية الفلسطينية».