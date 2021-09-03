«بأسلوبنا».. زعيم كوريا الشمالية يأمر بحملة صارمة للوقاية من كورونا

أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، المسؤولين فى بلاده بشن حملة أكثر صرامة للوقاية من وباء «كورونا» تحت شعار «بأسلوبنا»، بعد أن رفض بعض اللقاحات الأجنبية المقدمة عبر برنامج التحصين المدعوم من الأمم المتحدة، وخلال اجتماع المكتب السياسي، قال كيم: إنه يجب على المسؤولين أن يضعوا في اعتبارهم أن تشديد الوقاية من الوباء هو مهمة ذات أهمية قصوى ويجب ألا يتم تخفيفها ولو للحظة واحدة، وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم شدد على الحاجة إلى الوسائل المادية والتقنية للوقاية من الفيروسات وزيادة مؤهلات العاملين الصحيين، بينما دعا كيم «في السابق» الكوريين الشماليين إلى الاستعداد لقيود كورونا المطولة، ما يشير إلى أن حدود البلاد ستبقى مغلقة على الرغم من تدهور الظروف الاقتصادية والغذائية، ومنذ بداية الوباء، استخدمت كوريا الشمالية إجراءات الحجر الصحي المشددة وإغلاق الحدود لمنع تفشي المرض، على الرغم من أن ادعاءها أنها خالية تمامًا من الفيروسات أمر مشكوك فيه على نطاق واسع.

لقاحات كورونا

وقالت «اليونيسف»، التي تشتري وتسلم اللقاحات نيابة عن برنامج توزيع «كوفاكس»، إن كوريا الشمالية اقترحت تخصيص حوالي 3 ملايين حقنة من سينوفاك إلى البلدان المتضررة بشدة بدلاً منها.

وكان من المقرر أيضًا أن تتلقى كوريا الشمالية جرعات من استرازنيكا، لكن تم تأخير تسليمها، و«وفقًا لليونيسف»: لا تزال وزارة الصحة في كوريا الشمالية تقول إنها ستواصل التواصل مع كوفاكس بشأن اللقاحات المستقبلية.

وبعد لقائهما في سيول الشهر الماضي، صرح سونغ كيم، كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون كوريا الشمالية، ونظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، فى تصريحات لـ«الصحفيين»، أنهما ناقشا التعاون الإنساني مع كوريا الشمالية في توفير موارد مكافحة الفيروسات والصرف الصحي والمياه الآمنة.