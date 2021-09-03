رئيس «النواب» يشارك في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات

يشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والمُقرر عقدهما بالعاصمة بالنمساوية فيينا، خلال الفترة من 5 – 10 سبتمبر 2021، وتعتبر هذه المشاركة هي أولى مشاركات رئيس مجلس النواب الخارجية.

ومن المقرر أن تناقش النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات عدة موضوعات وقضايا عالمية، أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديمقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.

انعقاد القمة العالمية لمكافحة الإرهاب

عقب انتهاء المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، سيشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي والوفد البرلماني المرافق له في أعمال أول قمة برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب، وذلك بالتعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، حيث تُعد تلك القمة جزءاً من برامج الاتحاد البرلماني الدولي، التي تهدف لوضع خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب وتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في هذا الشأن، ومن المُقرر خلال تلك القمة أن يتصدى البرلمانيون لقضايا ذات صلة بمكافحة الإرهاب مثل تقديم الدعم لضحايا الإرهاب ودور البرلمانيين في منع الإرهاب والنزعة إلى التطرف، وخطاب الكراهية، كما ستشهد تلك القمة البرلمانية مناقشة تفشي الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، والسعي من أجل التوصل لحلول حقيقية لمكافحة الإرهاب، وتقديم الدعم لدول وشعوب تلك المنطقة.

نشاط دبلوماسي مكثف لرئيس «النواب»

تشهد مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، نشاطاً دبلوماسياً برلمانياً مُكثفاً، حيث سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الصديقة والشقيقة وعدد من رؤساء المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية لتبادل الرؤى بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.

أهداف المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي صدر عنه إعلان بعنوان «الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة» ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة.