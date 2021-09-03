تمهيدا لاستثماره: لجنة عليا تزور منطقة حمام موسى

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن منطقة حمام موسي واعدة ويمكنها أن تكون من ضمن المقومات السياحية التي تجذب ملايين السياح من كل مكان في العالم خاصة المهتمين بالسياحة العلاجية، موضحا أن حمام موسي يضم عيون كبريتية وواحة نخيل خضراء وجبل يصل ارتفاعه إلي نحو 500 متر، ويقع بجوارها شاطئ رملي ساحر.

وأضاف في تصريح صحفي، أن المحافظة أعدت دراسة كبيرة وجرى عرضها علي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتطوير المنطقة واستغلالها خاصة أن هناك دول تعتمد علي المياه الكبريتية لجذب السياح إليها، موضحا أن هناك لجنة كبيرة سوف تقوم بزيارة إلي منطقة الحمام وتضم وفد من المحافظة واحد المستثمرين لمشاهدة المنطقة ووضع تصور لاستغلالها بعد أن قامت المحافظة باسترداد الحمام من أحد المستثمرين بعد انتهاء عقده.

تعرف علي فوائد مياه حمام موسي العلاجية

حمام موسي عبارة عن مجموعة من عيون المياه الكبريتية التي تنبع من أسفل الجبل المجاور للمنطقة، وتلتقي المياه في بحيرة صخرية صغيرة لا يت قطرها 10 أمتار، وجري بناء قلة صخرية فوق البحيرة مستخدمين احجار نارية من مدينة سانت كاترين.

وتتدفق مياه الحمام من خمسة عيون تصب في حمام على شكل حوض محاطًا بمبنى، وتستخدم هذه المياه الكبريتية الساخنة في شفاء العديد من الأمراض، منها الروماتيزم، والأمراض الجلدية، والتهاب العظام، و التئام الجروح، ويعيد تنظيم طاقة الجسم، لمقاومة أمراض الشيخوخة.

الانتهاء من تطوير طريق حمام موسي الشهر القادم

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قال إن المحافظة تقوم بتطوير كافة الطرق المؤدية لواحة حمام موسى بمدينة الطور، حيث جري إنشاء طريق مزدوج من أمام الشاطئ العام حتي الحمام بطول 3.2 كيلو متر، تنفيذ جهاز تعمير سيناء، تبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير الطريق نحو 47 مليون جنيه، وتتضمن رصف وتطوير الطريق وإنشاء ممشى للدراجات وآخر للجري والمشي وإنارته بالكامل.