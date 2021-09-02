شواطئ جنوب سيناء العامة.. قبلة المواطنين وأسرهم هربا من حرارة الشمس

محافظة جنوب سيناء تتميز بطول شواطئها على ساحل خليجي السويس والعقبة؛ إذ تطل من الشرق على خليج العقبة بطول أكثر من 250 كيلو متر، ومن الغرب على خليج السويس بطول أكثر من 300 كيلو متر.

وساعد طول الشواطئ على كثرة العامة منها التي تخدم المواطنين والزوار من كل مكان، كما أن القرى السياحية والفنادق والمنتجعات الكبيرة تمتلك شواطئ خاصة لخدمة النزلاء، أما «العامة» فهي لمواطني المحافظة وضيوفهم.

شواطئ جنوب سيناء العامة.. تطوير الشواطئ وإقامة ممشى سياحي لكل مدينة

اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، طور شاطئ كور سيناء العام، وهي شارة البداية لتطوير باقي الشواطئ.

وفي عام 2019 أعلن المحافظ خطة تطوير كل الشواطئ العامة بالمدن، وإقامة ممشى سياحي بكل مدينة ومحلات أطلق عليها شارع 306، وجرى افتتاح الشاطئ العام بالطور العام الماضي.

وأضاف المحافظ أنه جرى البدء في تطوير كورنيش مدينتي رأس سدر وأبورديس على خليج العقبة، كما جرى وضع حجر أساس تطوير شاطئ عام نويبع منذ أشهر، موضحا أن هذه المشروعات توفر فرص عمل للشباب وتخلق متنفسا للعائلة، وكل شاطئ سوف يضم «كافيهات، مطاعم، مناطق ألعاب».

وأشار «فودة» إلى أن معظم الشواطئ الموجودة في المحافظة تكون بالمجان للمواطنين، مضيفا أن الخطة تضمنت إقامة شاليهات اليوم الواحد، وتكون بسعر رمزي للمواطنين، مشددا على ضرورة استغلال ثروات البلاد وعمل متنفسا لأهالي المدن.

شواطئ جنوب سيناء العامة.. الانتهاء من تنفيذ تطوير كورنيش رأس سدر بنسبة 80%

وأعلن علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى البدء في مشروع تطوير الكورنيش بطول 1600 متر منذ شهر تقريبا، بتكلفة تتخطى 10 ملايين جنيه، ويتضمن إنشاء منطقة تجارية ترفيهية خدمية للمواطنين وزائري المدينة، وإقامة شارع 306 على غرار ما جرى إنشائه بمدينة طور سيناء، وأيضًا ممشى للدرجات.

وقال «حمادة» إن نسبة تنفيذ الأعمال تبلغ 80%، وسوف يجرى افتتاحها الشهر المقبل.