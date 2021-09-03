مصطفى محمد وعمر جابر يشاركان في مران المنتخب الأخير قبل السفر للجابون

خاض المنتخب الوطني الأول مرانه الأخير صباح اليوم الجمعة، بملعب الدفاع الجوي، قبل التوجه إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الجابون، من أجل ملاقاة المنتخب الجابوني بعد غد الأحد.

ويحل منتخب مصر ضيفا على الجابون، في التاسعة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتواجد في مران المنتخب الأخير قبل السفر، كل من مصطفى محمد المحترف بصفوف جالاتا سراي التركي بعدما غاب عن لقاء أنجولا في الجولة الأولى للتصفيات، وكذلك شارك عمر جابر لاعب بيراميدز بعد تعافيه من نزلة البرد التي حرمته من المشاركة أول أمس.

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