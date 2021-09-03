الداخلية تكشف تفاصيل فيديو إطلاق النار بالبنادق الآلية في سوهاج

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو إطلاق أعيرة نارية من بنادق آلية تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يرصد قيام أشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائر مركز شرطة البلينا بسوهاج، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما يتداول من مقاطع فيديو على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأي جرائم أو وقائع التعدي.

مقطع فيديو

وبالفحص والتحري تبين أن مقطع الفيديو يعود لواقعة مشاجرة سابقة خلال شهر يوليو الماضي، حيث نشبت بين طرف أول «3 أشخاص، اثنين منهم مصابين بطلقات نارية»، وطرف ثانى «4 أشخاص، أحدهم مصابا بطلق نار» تعدى خلالها كلا من الطرفين على الآخر بالضرب وإطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن الإصابات الموضحة.

ضبط بندقيتين آليتين

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم «2 بندقية آلية»، كما نتج عن المشاجرة إصابة طفلة «تنتمى للطرف الأول» بجروح، وبمواجهة الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما وتعدى كل منهما على الآخر وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، واتخذت الإجراءات القانونية.

وفي سياق منفصل، تمكنت أجهزة الأمن، أمس الأول، من التصدي لعنصر شديد الخطورة، وقتله بعد أن أطلق الرصاص على الشرطة خلال عملية القبض عليه بقنا لهروبه من حكم قضائي بالإعدام في قضية استشهاد ضابط شرطة، وعقب تقنين الإجراءات انطلقت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا، وحال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على 2 بندقية آلية و9 خزائن لذات العيار وعدد كبير من الطلقات النارية وكمية من مخدر البانجو.