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محمود مسلم

«بنادق آلية وخرطوش».. الأمن يطارد تجار الأسلحة والمجرمين في سوهاج

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الوطن
12:27 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
أرشيفية

أرشيفية

شنت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة، استهدفت دائرة مركز شرطة طما؛ في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

ـ ضبط 19 قطعة سلاح ناري «6 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش - 8 فرود محلية ـ عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة» بحوزة 14 متهمًا.

ـ 2 قضية اتجار في المواد المخدرة.

ـ تنفيذ 168 حكمًا قضائيًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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