يهدد أمن المعلومات.. تسريب شهادة بيانات رئيس إندونيسيا الخاصة بكورونا

تسبب تسريب «عبر الإنترنت» لشهادة اللقاح الخاصة بالرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، عبر تطبيق خاص بمكافحة كورونا والتطعيم باللقاح، إلى زيادة القلق في إندونيسيا بشأن أمن المعلومات، إذ تعرضت البلاد لخرق للبيانات يتعلق بنحو 1.3 مليون مستخدم للتطبيق، وفقًا لتقرير نشرته اليوم الجمعة وكالة «رويترز» الإخبارية.

وتم الوصول إلى سجلات لقاحات الرئيس ويدودو من التطبيق، حيث تم مشاركتها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أثار تساؤلات بين الخبراء حول التزام الحكومة بأمن البيانات.

أمن المعلومات

وقال المحلل الرقمي إسماعيل فهمي، وفقا لوكالة «رويترز»، إن التسريب أظهر مدى سهولة عرض أو استخدام شهادة تطعيم لشخص آخر، حتى شهادة رئيس دولة، مضيفًا: «إذا كانت هناك حماية، فسيكون هناك تحقيق في سبب استمرار هذه المشكلة، ولماذا يمكن استخراج السجلات الشخصية بسهولة، في الحقيقة لا توجد مثل هذه الحماية».

ومن جانبه، قال وزير الصحة، بودي غونادي، اليوم الجمعة، لـ«رويترز»، إن سجلات المسؤولين لم يعد من الممكن الوصول إليها.

بينما أعرب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من وجود عيوب في التطبيق، الذي أصبح الشهر الماضي إلزاميًا، ويتضمن التطبيق بيانات حيوية خاصة ويعرض تواريخ التطعيم وأنواعه، حيث يعد استخدامه مطلوبًا للسفر الجوي ودخول مراكز التسوق.

ومن جهته، قال المتحدث الرئاسي في إندونيسيا فدجرويل راتشمان، إن الرئاسة تأسف لخرق النظام، مضيفًا: «نأمل أن تتمكن الجهات المعنية من اتخاذ إجراءات معينة لمنع وقوع حوادث مماثلة بما في ذلك حماية بيانات الناس».

وأفادت وكالة «رويترز»، أنه تم تقديم مشروع قانون لحماية البيانات إلى البرلمان العام الماضي ، لكن لم يتم تمريره بعد.